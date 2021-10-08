Лига безопасного интернета попросила СК и МВД проверить несколько песен на пропаганду терроризма

Лига безопасного интернета попросила Следственный комитет и Министерство внутренних дел проверить песни девяти исполнителей, популярных у детей и подростков. В них эксперты обнаружили пропаганду терроризма. Об этом передает ТАСС со ссылкой на директора организации Екатерину Мизулину.

Лига безопасного интернета проанализировала в соцсетях странички подростков, нападавших на учебные заведения, и нашла несколько треков, которые есть в их плейлисте. «Данные произведения прослушивали все без исключения преступники, нападавшие на школы», — сказала Мизулина.

По их мнению, в этих песнях содержатся публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также информация, направленная на возбуждение ненависти и вражды и «вовлечение несовершеннолетних в совершение особо тяжких преступлений».

Члены организации заявили, что эти композиции представляют из себя общественную опасность и оказывают «деструктивное криминогенное влияние на сознание и поведение детей и подростков». Они полагают, что их распространение в России должно быть ограничено.

Ранее Мизулина рассказала, что устроивший стрельбу в пермском вузе Тимур Бекмансуров является поклонником Моргенштерна и связала инцидент с творчеством рэпера. Она считает, что музыкант публикует информацию «с насилием и шок-контентом»