В Оренбуржье задержаны трое подозреваемых по делу о продаже суррогатного алкоголя

В Оренбуржье правоохранительные органы выявили и задержали трех подозреваемых по делу о сбыте суррогатного алкоголя, который привел к отравлениям с летальными исходами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Оренбургской области.

По данным следствия, 29-летний житель Орска организовал нелегальное производство спиртосодержащей продукции. Сбытом суррогатного алкоголя занимались 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский.

В Орске нашли склад, откуда изъяли 1279 бутылок объемом 0,5 литра. Необходимой маркировки на них не было. Там же следователи обнаружили пункт разлива поддельного алкоголя с тремя тысячами пустых пластиковых бутылок и оборудованием для производства алкоголя в крупных объемах.