В Оренбуржье задержаны трое подозреваемых по делу о продаже суррогатного алкоголя

В Оренбуржье правоохранительные органы выявили и задержали трех подозреваемых по делу о сбыте суррогатного алкоголя, который привел к отравлениям с летальными исходами. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России по Оренбургской области.
По данным следствия, 29-летний житель Орска организовал нелегальное производство спиртосодержащей продукции. Сбытом суррогатного алкоголя занимались 60-летний житель села Акжарское и 47-летняя жительница поселка Красночабанский.
В Орске нашли склад, откуда изъяли 1279 бутылок объемом 0,5 литра. Необходимой маркировки на них не было. Там же следователи обнаружили пункт разлива поддельного алкоголя с тремя тысячами пустых пластиковых бутылок и оборудованием для производства алкоголя в крупных объемах.
7 октября стало известно, что более 10 человек скончались от отравления суррогатным алкоголем. СК сообщает, что к утру 8 октября констатирована смерть 11 потерпевших. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства пишет, что известно о 22 пострадавших, 14 из которых умерли.
«По предварительной информации, даже небольшой объем выпитого алкоголя приводит к летальному исходу. Он продавался в разной таре и в разных местах», — сказали в пресс-службе главы региона.
По факту отравления людей возбуждено пять уголовных дел. В том числе, за производство и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности.