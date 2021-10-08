Стив Карелл сыграет главную роль в сериале «Пациент» о психотерапевте серийного убийцы

Телеканал FX Productions заказал производство сериала «Пациент» («The Patient»), главную роль в котором сыграет Стив Карелл. В картине будет 10 эпизодов по 30 минут, пишет Collider.

Лента расскажет о психотерапевте Александре Штраусе, который совсем недавно потерял жену. Уйдя с головой в работу, он попал в плен к серийному убийце. Маньяк хочет, чтобы его вылечили от своих смертоносных желаний, и Штраус не может ему отказать. Находясь в незримом плену убийцы, доктору удается справиться со своей утратой.

Карелл также выступит исполнительным продюсером проекта. Сейчас актер играет главную роль в «Утреннем шоу», а в следующем году с ним выйдет второй сезон комедии «Космические силы» на Netflix.

Шоураннерами выступят Джо Вайсберг и Джоэл Филдс, которые также совместно работали над сериалом «Американцы» — одним из хитов FX. Кто займет кресло режиссера и когда состоится премьера проекта, пока неизвестно.

«Мы рады, что Джо и Джоэл вернулись со своим следующим сериалом для FX после большого опыта работы с ними над шестью удивительными сезонами „Американцев“, Их творческое чутье и мастерство сюжета снова проявятся в „Пациенте“, который продемонстрирует замечательные таланты Стива Карелла как актера, продюсера и творческого сотрудника», — сказал президент FX Entertainment Эрик Шриер.