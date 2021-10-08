перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лига безопасного интернета попросила СК и МВД проверить несколько песен на пропаганду терроризма 10:12
Пять девушек спасают мир от катастрофы под «Run This» в трейлере боевика «Код 355» 10:06
В Оренбуржье задержаны трое подозреваемых по делу о продаже суррогатного алкоголя 9:21
Стив Карелл сыграет главную роль в сериале «Пациент» о психотерапевте серийного убийцы 8:54
Сериал «Основание» по романам Айзека Азимова продлили на второй сезон 3:16
Кэри Фукунага подтвердил, что работает над проектом Стэнли Кубрика о Наполеоне 2:37
Netflix/YouTube
Нина Добрев в поисках любви в трейлере рождественского ромкома «Love Hard» 2:04
Джейк Джилленхол снимется в фильме «Пророк». Его снимет режиссер Сэм Харгрейв 1:05
Клэр Фой («Корона») сыграет в драматическом сериале про Facebook 0:53
Кирнан Шипка в образе ведьмы Сабрины появится в сериале «Ривердейл» 0:13
В сети опубликовали финальный трейлер «Дюны» Вчера в 22:50
MarvelMusicVEVO/YouTube
Disney+ разрабатывает спин-офф сериала «ВандаВижен» об Агате Харкнесс Вчера в 22:37
В Татарстане ужесточат коронавирусные ограничения. В ТЦ и кафе будут пускать по QR-кодам Вчера в 22:04
В Оренбуржье десять человек умерли от отравления алкоголем Вчера в 21:49
В сети появился первый трейлер перезапуска «Обители зла» Вчера в 21:13
В работе «Википедии» произошел масштабный сбой Вчера в 21:01
«Какую песню вы слушаете?» — спрашивают тиктокеры у прохожих. Так уже делали ютьюберы 10 лет назад Вчера в 20:43
Истечение срока давности по делу Политковской, перец чили на МКС и другие новости дня
Вчера в 20:34 дайджест
Группа «Источник» выпустила клип на песню «Страх» Вчера в 19:46
netflixkr/Instagram
Продажи белых слипонов Vans выросли на 7800%. Все из‑за дорамы «Игра в кальмара» Вчера в 18:58
Отключить рекламу

Стив Карелл сыграет главную роль в сериале «Пациент» о психотерапевте серийного убийцы

Виктория Шанина
Сегодня в 8:54

Телеканал FX Productions заказал производство сериала «Пациент» («The Patient»), главную роль в котором сыграет Стив Карелл. В картине будет 10 эпизодов по 30 минут, пишет Collider.

Лента расскажет о психотерапевте Александре Штраусе, который совсем недавно потерял жену. Уйдя с головой в работу, он попал в плен к серийному убийце. Маньяк хочет, чтобы его вылечили от своих смертоносных желаний, и Штраус не может ему отказать. Находясь в незримом плену убийцы, доктору удается справиться со своей утратой.

Карелл также выступит исполнительным продюсером проекта. Сейчас актер играет главную роль в «Утреннем шоу», а в следующем году с ним выйдет второй сезон комедии «Космические силы» на Netflix.

Шоураннерами выступят Джо Вайсберг и Джоэл Филдс, которые также совместно работали над сериалом «Американцы» — одним из хитов FX. Кто займет кресло режиссера и когда состоится премьера проекта, пока неизвестно.

«Мы рады, что Джо и Джоэл вернулись со своим следующим сериалом для FX после большого опыта работы с ними над шестью удивительными сезонами „Американцев“, Их творческое чутье и мастерство сюжета снова проявятся в „Пациенте“, который продемонстрирует замечательные таланты Стива Карелла как актера, продюсера и творческого сотрудника», — сказал президент FX Entertainment Эрик Шриер.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить