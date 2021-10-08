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Кэри Фукунага подтвердил, что работает над проектом Стэнли Кубрика о Наполеоне

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:37

Американский режиссер Кэри Фукунага, известный по фильмам «Безродные звери» и «Не время умирать», подтвердил, что работает над реализацией проекта Стэнли Кубрика о Наполеоне. Об этом сообщил Collider.

Кубрик задумал картину о Бонапарте еще в 1960-х годах. Тогда главную роль в ней должен был исполнить Джек Николсон. Режиссер и актер уже готовились к съемкам, однако студия MGM отменила проект из‑за его высокой стоимости.

Автор «Сияния» и «Цельнометаллической оболочки» надеялся вернуться к проекту позднее, однако этого не случилось. В 1999 году Кубрик скончался, так и не реализовав свою масштабную идею.

В более позднее время другие кинематографисты неоднократно задумывались о съемках фильма по сценарию Кубрика. В частности, Стивен Спилберг обсуждал с HBO возможность создания сериала по мотивам. Позднее к этому проекту присоединился Фукунага.

В разговоре с журналистами он подчеркнул, что «Наполеон» уже «происходит». Причем сам Фукунага работает над материалом уже не менее четырех лет. В данный момент готовы сценарии всех эпизодов шоу, но сколько их будет, не упоминается.

По признанию режиссера, он много времени проводил с членами семьи Кубрика в Хартфордшире при подготовке к съемкам, а также в библиотеке. По его словам, для команды сериала важно «нести факел таким образом, чтобы воплощать дух того, чего Кубрик пытался достичь».

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