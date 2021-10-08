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Нина Добрев в поисках любви в трейлере рождественского ромкома «Love Hard»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:04

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер рождественского ромкома «Love Hard» («Любить сильно», или «Крепкая любовь»), который выйдет на платформе 5 ноября. Главную роль в нем исполнила звезда сериала «Дневники вампира» Нина Добрев.

Она сыграла роль девушки по имени Натали, которая пытается найти любовь в приложениях для знакомств. Однажды в одном из них она встречает парня своей мечты — и решает отправиться к нему в другой город на рождественские праздники.

Парень из приложения оказывается совсем не тем, за кого себя выдает. Вместо красавчика с фотографий героиня Добрев встречает совсем другого человека. Чтобы загладить свою вину перед девушкой, тот решает познакомить ее с парнем, чьи снимки он использовал для знакомства.

Обманщик станет помогать Натали покорить знакомого, но, судя по трейлеру, влюбится в нее сам. Кого из молодых людей в итоге выберет девушка, остается загадкой. Потенциальных женихов в картине сыграли Джимми О. Янг и Даррен Барнет.

Ленту снял режиссер Эрнан Хименес по сценарию Дэнни Макки и Ребекки Юинг. Продюсером выступила Мэри Виола. В актерский состав вошли Джеймс Сайто, Гарри Шум-младший, Микаэла Гувер, Хизер Макмахан, Ребекка Стааб, Алтея Кей, Мэтти Финочио и Флетчер Донован.

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