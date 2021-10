Клер Фой («Корона») сыграет в драматическом сериале про Facebook

Актриса Клер Фой сыграет роль операционного директора Facebook Шерил Сэндберг в сериале «Машина судного дня». Об этом сообщает Deadline.

Шоу основано на бестселлере 2021 года «Внутри Facebook. Голая правда» от журналисток Ширы Френкель и Сесилии Кэнг, а также на их репортажах в The New York Times и работах Эндрю Маранца из The New Yorker.

«Машина судного дня» рассказывает о политических и социальных ловушках, которые пытается преодолеть Facebook на своем пути к росту. Сериал посвящен Сэндберг и Марку Цукербергу, которые формируют способ общения и потребления информации миллиарда людей по всему миру.

Сюжет шоу охватывает период с 2016 по 2021 год. Все начинается с того, что в социальной сети увеличивается распространение дезинформации во время президентских выборов в Америке в 2016 году. А заканчивается появлением в СМИ нескольких разоблачающих статей: о том, что компания знает о негативном влиянии Instagram на самооценку молодежи и специально продвигает в ленте фейсбука позитивные истории о самой себе.

Объявление о старте проекта произошло на фоне показаний бывшего менеджера Facebook Фрэнсис Хауген, которая обвинила на слушаниях в Сенате США социальную сеть в том, что она «наносит вред детям, вносит разногласия в общество и ослабляет нашу демократию». Свои слова она подтвердила внутренними документами, которые ранее анонимно публиковались в СМИ.

Цукерберг отверг обвинения в том, что Facebook негативно влияет на психику детей и ставит прибыль выше безопасности пользователей.