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В сети появился финальный трейлер «Дюны»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:50

В сети появился финальный трейлер фантастического фильма Дени Вильнева «Дюна», поставленного по одноименному роману Фрэнка Герберта.

Ролик дает представление о сюжете картины и обстоятельствах, при которых встретились молодой человек королевского происхождения Пол Атрейдес и девушка с планеты Арракис, которую Атрейдес видел в своих снах.

Видео позволяет оценить масштаб киноленты, знакомит с основными героями и предваряет сюжетные повороты истории. Как отмечает Collider, трейлер «немного приближается к „территории спойлеров“».

Сценарий фильма написали Джон Спэйтс, Эрик Рот и режиссер картины Дени Вильнев. Они пересказали историю об аристократе, в распоряжение семьи которого попадает планета, где добывают самое ценное вещество — спайс.

За обладание им сражаются самые могущественные кланы, мечтающие управлять с его помощью Вселенной. Из‑за этого Арракис становится самым опасным местом в мире. В борьбе за него, как утверждает синопсис ленты, выживут лишь те, кто преодолеет свои страхи.

Роли в фильме исполнили Тимоти Шаламе, Оскар Айзек, Ребекка Фергюсон, Зендая, Стеллан Скарсгорд, Дейв Баутиста, Джейсон Момоа, Джош Бролин, Хавьер Бардем и Шарлотта Рэмплинг. Оператором ленты выступил Грег Фрейзер.

Ранее в сети уже появлялись другие трейлеры «Дюны». Посмотреть их можно здесь и здесь. Про альбом саундтреков к фильму (их написал Ханс Циммер) мы писали в сентябре. Тогда же появились первые отзывы на картину.

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Дени Вильнев
Фрэнк Герберт
Джон Спэйтс
Эрик Рот
Оскар Айзек
Ребекка Фергюсон
Дейв Баутиста
Джейсон Момоа
Джош Бролин
Хавьер Бардем
Шарлотта Рэмплинг
Ханс Циммер
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