В работе «Википедии» произошел масштабный сбой

В работе онлайн-энциклопедии «Википедия» произошел масштабный сбой. Сайт перестал работать у жителей России, США, Канады, Финляндии, Индии. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Большинство пользователей сервиса пожаловались на невозможность зайти на сайт. Сложности с входом начались примерно в 19.00 по московскому времени. Судя по карте сбоев, в особенности проблема затронула жителей крупных городов — Москвы и Петербурга.

По информации «Секрета фирмы», «Википедию» можно открыть через VPN. Комментариев от руководства интернет-энциклопедии по поводу ситуации пока не поступало.

4 октября глобальный сбой произошел у Facebook, Instagram и WhatsApp. Они не работали на протяжении нескольких часов. Другие популярные сервисы также были доступные не всем пользователям.