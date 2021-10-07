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В работе «Википедии» произошел масштабный сбой

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:01

В работе онлайн-энциклопедии «Википедия» произошел масштабный сбой. Сайт перестал работать у жителей России, США, Канады, Финляндии, Индии. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

Большинство пользователей сервиса пожаловались на невозможность зайти на сайт. Сложности с входом начались примерно в 19.00 по московскому времени. Судя по карте сбоев, в особенности проблема затронула жителей крупных городов — Москвы и Петербурга.

По информации «Секрета фирмы», «Википедию» можно открыть через VPN. Комментариев от руководства интернет-энциклопедии по поводу ситуации пока не поступало.

4 октября глобальный сбой произошел у Facebook, Instagram и WhatsApp. Они не работали на протяжении нескольких часов. Другие популярные сервисы также были доступные не всем пользователям.

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