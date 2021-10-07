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Истечение срока давности по делу Политковской, перец чили на МКС и другие новости дня
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Истечение срока давности по делу Политковской, перец чили на МКС и другие новости дня

Дарья Мельникова
Сегодня в 20:34

Сегодня истекает срок давности по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Ее застрелили ровно 15 лет назад. Заказчик так и не был найден, а если его имя и назовут, то он уйдет от ответственности.

Депутаты Европарламента приняли резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц. Приложения с ИИ угрожают фундаментальным правам и свободам, включая неприкосновенность частной жизни, считают они.

В Беларуси на должностных лиц и сотрудников Tut.by завели еще одно уголовное дело — о разжигании вражды или ненависти. Кто именно стал его фигурантом, не уточняется.

Американский суд приостановил действие жесткого закона об абортах в Техасе. Того самого, после принятия которого люди вышли на марши протеста во всех 50 штатах.

ВОЗ одобрила широкое применение первой в мире вакцины против малярии. Ее производит британская компания GSK под брендом Mosquirix. Препарат, как считают эксперты, сможет спасать десятки тысяч жизней ежегодно.

Крупнейшие российские СМИ и интернет-платформы начнут маркировать фейк-ньюс. На постах появится отметка о недостоверности — но у компаний также будет возможность опровергнуть информацию, удалить ее или забанить пользователя.

Лауреатом Нобелевской премии по литературе стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна. Он написал такие романы, как «Рай», «Восхищение тишиной», «У моря», «Дезертирство» и «Гравийное сердце».

Американским астронавтам удалось вырастить на МКС перец чили, который дал плоды. Космонавтка Меган МакАртур призналась, что опыляла цветки растений вручную под песни Red Hot Chili Peppers.

Команда расследователей объявила личность серийного маньяка Зодиака. Им был Гэри Френсис Пост, умерший в 2018 году. Частные сыщики поняли это, проанализировав фотографии Поста, его личные вещи и расшифровав одно из посланий маньяка.

«Кинопоиск» выпустит сериал о российской панк-группе «Король и Шут» и ее лидере Михаиле Горшеневе. Проект расскажет о становлении коллектива и непростых взаимоотношениях ее участников.

Канье Уэст откроет в Калифорнии школу Donda Academy. Она подготовит студентов к тому, чтобы «стать следующим поколением лидеров, мыслителей и новаторов».

7800% — на столько выросли продажи белых слипонов Vans после выхода дорамы «Игра в кальмара». Поисковые запросы на зеленые костюмы увеличились на 97%, а на красные — на 62%.

Cat Power выпустит альбом каверов на Игги Попа, Ника Кейва и даже Фрэнка Оушена. Трек последнего под названием «Bad Religion» она уже спела живьем.

В сети появился первый полноценный трейлер хоррора «Паранормальное явление: Ближайшие родственники». В нем героиня Эмили Бейдер едет в общину амишей, чтобы узнать больше о своей матери и других родственниках.

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