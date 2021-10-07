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«Какую песню вы слушаете?» — спрашивают тиктокеры у прохожих. Так уже делали ютьюберы 10 лет назад

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:43

В мае 2011 года Тай Каллен загрузил на ютьюб видео под названием «Hey You! What Song Are You Listening To?» («Эй, ты! Какую песню ты слушаешь?»). Замысел ролика предельно прост: спросить случайного человека на улице, что он слушает в наушниках прямо сейчас.

Этот ролик, снятый на улицах Нью-Йорка, стал самым популярным (больше 6 млн просмотров) и последним на канале Каллена. Почему он перестал снимать новые части «музыкального опросника», никто не знает, ведь задумка вдохновила контент-мейкеров с разных концов света выйти на улицу и спросить незнакомцев, что они слушают.

Оригинальное видео Тайлера Каллена

На реддите даже есть подборка похожих видео из разных стран — от Австралии и Ирландии до Польши и Казахстана. Несколько видео из российских городов: Москва, Петербург, Тверь, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Хабаровск.

Какие песни слушают москвичи

Популярность с годами падала, а потом случилась пандемия коронавируса — людей на улицах было мало, контактировать с кем попало стало небезопасно. Но с концом ограничений города снова заполнились прохожими — и ролики с музыкой, которую они слушают, вновь обзавелись интересом пользователей.

Три месяца назад видео Каллена появилось в рекомендациях 22-летнего ютьюбера Шана Ризвана. Загоревшись идеей, блогер снял свою версию «Какую песню ты слушаешь?» и выложил ее на ютьюбе. В середине сентября он понял, что «музыкальный опросник» идеально подойдет для формата коротких роликов в тиктоке, поэтому залил его и туда.

«Какую песню ты слушаешь?» завирусился везде — и на видеохостинге (850 тыс. просмотров), и в соцсети (больше 10 млн просмотров, почти 2 млн лайков).

Версия Ризвана

Каждое видео идет по одному и тому же сценарию. Интервьюер подходит к незнакомцу и спрашивает, что он слушает, иногда в его руках плакат с вопросом. Затем наступает неловкий момент, когда человек пытается понять, что от него просят, и достает наушники, чтобы ответить. После того как они назовут песню, начинает играть отрывок из нее.

Блогеры снимают эти ролики в разных городах. Ризван интересовался у жителей Нью-Йорка и университетских городков, таких как Гарвард и Калифорнийский университет в Беркли. Тиктокер Гарри Карлайл тоже снимает в Нью-Йорке, у него всего 12 видео с опросами прохожих, набравших от 180 тыс. до 2,6 млн просмотров.

@harry.carlisle Now this was some heat #fypシ #frankocean #jcoletok #whatareyoulisteningto #originstory ♬ Love Nwantiti(Dance Ver) - FYP🖤

«Это своего рода игра в угадайку. Вы смотрите на людей, и у вас уже есть догадка, какую музыку они могут слушать, а после их ответа сравниваете реальность и ваше предположение. Этот парень одет в такую одежду, наверное, он слушает вот такой вот жанр», — сказал Ризван для Mashable.

За 10 лет, прошедших с тех пор, как Каллен опубликовал «Какую песню ты слушаешь?» на ютьюбе, прослушивание музыки претерпело изменения. Давно прошли времена загрузки мелодий на плееры. Спустя пять месяцев после публикации Каллена Spotify стал доступен в США, а сейчас у него больше 300 млн пользователей.

@shan_rizwan What Are You Listening To? #ucberkeley#whatareyoulisteningto ♬ original sound - Shan Rizwan

«Я думаю, всем интересно, что слушают другие люди, но это достаточно смелый вопрос. Большинство людей не подходят к незнакомцам и не спрашивают, что они слушают», — объяснил Ризван популярность этих видео.

Людям нравится делиться музыкой, поэтому интерес к их личному плейлисту считывается как комплимент. Блогер сказал, что после вопроса у героев его роликов появляется улыбка на лице, а в комментариях его благодарят за новые треки в их коллекции, которые алгоритмы стримингов вряд ли бы им предложили.

@shan_rizwan What Song Are You Listening To? #LA #whatsongareyoulisteningto ♬ original sound - Shan Rizwan
@harry.carlisle These go harrdd #fypシ #popsmoke #whatareyoulisteningto #lild #pov ♬ Knife Talk - Drake
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