В мае 2011 года Тай Каллен загрузил на ютьюб видео под названием «Hey You! What Song Are You Listening To?» («Эй, ты! Какую песню ты слушаешь?»). Замысел ролика предельно прост: спросить случайного человека на улице, что он слушает в наушниках прямо сейчас.

Этот ролик, снятый на улицах Нью-Йорка, стал самым популярным (больше 6 млн просмотров) и последним на канале Каллена. Почему он перестал снимать новые части «музыкального опросника», никто не знает, ведь задумка вдохновила контент-мейкеров с разных концов света выйти на улицу и спросить незнакомцев, что они слушают.