Продажи белых слипонов Vans выросли на 7800%. Все из‑за дорамы «Игра в кальмара»

После выхода дорамы «Игра в кальмара» на Netflix продажи белых слипонов Vans увеличились на 7800%. Об этом сообщает издание Variety.

Помимо обуви, в которой ходили игроки в сериале, увеличился спрос и на зеленые костюмы. По данным Lyst, поисковые запросы на них выросли на 97%, а на белые слипоны — на 145%.

Популярностью также пользуются и красные костюмы надзирателей. Поисковые запросы на них подскочили на 62% за последние несколько недель. Издание предполагает, что такой спрос связан с приближающимся Хеллоуином, во время которого многие нарядятся в персонажей из «Игры в кальмара».