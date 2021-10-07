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Продажи белых слипонов Vans выросли на 7800%. Все из‑за дорамы «Игра в кальмара»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:58

После выхода дорамы «Игра в кальмара» на Netflix продажи белых слипонов Vans увеличились на 7800%. Об этом сообщает издание Variety.

Помимо обуви, в которой ходили игроки в сериале, увеличился спрос и на зеленые костюмы. По данным Lyst, поисковые запросы на них выросли на 97%, а на белые слипоны — на 145%.

Популярностью также пользуются и красные костюмы надзирателей. Поисковые запросы на них подскочили на 62% за последние несколько недель. Издание предполагает, что такой спрос связан с приближающимся Хеллоуином, во время которого многие нарядятся в персонажей из «Игры в кальмара».

Костюмы пользуются большой популярностью в тиктоке. Блогеры снимают в них тематические видео по сериалу.

@xoteam

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♬ orijinal ses - Barış Zorba

«Афиша Daily» рассказывала о сериале в деталях и пыталась понять, почему жестокий триллер стал одним из самых успешных шоу Netflix и какие другие кинопроекты он напоминает. Мы также писали о десяти самых популярных фанатских теориях. Среди них: карточки определяют роль, надзиратели — беглые преступники, а Ги Хун — сын Иль Нама.

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