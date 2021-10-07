Snapchat будет платить пользователям за участие в челленджах

Социальная сеть Snapchat будет платить пользователям за участие в еженедельных челленджах. Об этом сообщает The Verge.

Нововведение коснется раздела Spotlight, который встроен в основное приложение. По механике и функционалу он напоминает TikTok. Идея Snapchat — поощрять деньгами пользователей, которые воспроизведут определенное действие или звук и запишут об этом короткий ролик.

Платформа будет выбирать нескольких победителей каждую неделю. Сумма поощрений начинается от 250 долларов, призовой фонд «в среднем составит от 1000 до 25 000 долларов», заявляют в компании.

The Verge предполагает, что нововведение — это способ отстроиться от прямого конкурента в виде TikTok, стимулировать пользователей вновь возвращаться в приложение, контролировать часть производимого контента и насаждать определенные тренды. Представитель Snapchat также заявил, что в будущем в челленджи, возможно, смогут интегрироваться спонсоры — это станет способом монетизации для самой платформы.

Новая функция начинает появляться у пользователей в США. Далее компания планирует запустить ее на других рынках.

Ранее стало известно, что контент Snapchat, TikTok, Twitch и Vimeo в Великобритании будет регулироваться на государственном уровне.