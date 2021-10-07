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Матч Андорра — Англия будет судить женская команда арбитров

Семён Гудошников
Сегодня в 16:48

На матче отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 года будет работать женская команда арбитров. Об этом сообщает Sports.ru.

Главной судьей станет украинка Екатерина Монзуль. Ей ассистировать будут Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. За систему видеопомощи арбитрам (ВАР) будет отвечать Стефани Фраппар из Франции.

Это не первый выход Монзуль в качестве главного арбитра на матчах квалификации ЧМ-2022. Она судила игру между сборными Австрии и Фарерских островов (3:1), которая прошла 28 марта.

Матч между Андоррой и Англией пройдет 9 октября. Начало — в 21.45 по московскому времени.

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