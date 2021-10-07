Канье Уэст откроет собственную школу в Калифорнии. В ней сформируют сильную баскетбольную команду

«Я переезжаю в Калифорнию в академию Donda. Хочу поблагодарить клуб Norcross и всех „синих дьяволов“, которые навсегда останутся моей семьей», — написал он в инстаграме.

Академия Уэста уделяет большое внимание баскетболу. Ее представители уже договорились с молодыми перспективными игроками Америки о переходе. Среди них и Джахи Ховард из школьной баскетбольной команды Norcross.

Уэст также лично набирает игроков в свою команду через инстаграм, отправляя им сообщения о приглашении в школу.

«Это безумие, что он протянул руку помощи. Он собирает хорошую команду с игроками, с которыми я хочу играть, и она находится в Лос-Анджелесе, так что мне и моей семье нужно об этом подумать», — поделился один из игроков.

На сайте академии отмечается, что она готовит студентов к тому, чтобы «стать следующим поколением лидеров, мыслителей и новаторов». Для этого в обучение будет включена строгая основная учебная программа и сделан акцент на устойчивость, креативность и критическое мышление. Финансовую поддержку учреждению окажет бренд аdidas.