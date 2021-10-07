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Канье Уэст откроет собственную школу в Калифорнии. В ней сформируют сильную баскетбольную команду

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:32

Хип-хоп-исполнитель Канье Уэст собирается открыть собственную подготовительную школу в Южной Калифорнии — Donda Academy. Об этом сообщает издание NME.

Она названа в честь десятого студийного альбома рэпера, долгожданный релиз которого состоялся 29 августа.

Академия Уэста уделяет большое внимание баскетболу. Ее представители уже договорились с молодыми перспективными игроками Америки о переходе. Среди них и Джахи Ховард из школьной баскетбольной команды Norcross.

«Я переезжаю в Калифорнию в академию Donda. Хочу поблагодарить клуб Norcross и всех „синих дьяволов“, которые навсегда останутся моей семьей», — написал он в инстаграме.

Уэст также лично набирает игроков в свою команду через инстаграм, отправляя им сообщения о приглашении в школу.

«Это безумие, что он протянул руку помощи. Он собирает хорошую команду с игроками, с которыми я хочу играть, и она находится в Лос-Анджелесе, так что мне и моей семье нужно об этом подумать», — поделился один из игроков.

На сайте академии отмечается, что она готовит студентов к тому, чтобы «стать следующим поколением лидеров, мыслителей и новаторов». Для этого в обучение будет включена строгая основная учебная программа и сделан акцент на устойчивость, креативность и критическое мышление. Финансовую поддержку учреждению окажет бренд аdidas.

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