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Эрмитаж призвал приходить в музей с маленькими детьми. В комментариях началась война

Семён Гудошников
Сегодня в 15:30

Эрмитаж опубликовал в инстаграме видео, в котором мужчина ходит по музею с коляской и годовалым ребенком. Пост сопровождается надписью «Приходите в музей с детьми». Менее чем за сутки ролик набрал около тысячи комментариев.

Пользователи разделились: кто‑то считает, что брать маленьких детей в музей не стоит, они будут мешать другим посетителям, и им трудно будет обойти столь большую экспозицию. Другие, напротив, считают, что приобщать к искусству нужно с раннего возраста, а те, кто не хочет видеть малышей в музеях, эгоисты и думают только о себе.

Примкнувшие к примирительному лагерю считают, что ходить с детьми по музеям можно, но только если они будут вести себя спокойно и не кричать. Есть и предложения оборудовать в Эрмитаже специальную площадку, где родители могли бы оставить детей, пока они смотрят на картины.

А одна девушка рассказала, что однажды пришла в Эрмитаж с полугодовалым ребенком, и ее отругали сотрудницы музея. По словам пользовательницы, когда она решила покормить ребенка грудью в уголке, ее «вообще чуть не выгнали с позором».

Женщины, кормящие грудью, нередко сталкиваются с непониманием и хамством в общественных местах. В прошлом году такой случай произошел в петербургской пекарне.

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