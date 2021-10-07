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В сети выложили список «опасных тикток-челленджей на год». Тренд на октябрь — «ударь учителя»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:46

В американской прессе, аккаунтах образовательных учреждений и объединений появилась информация о новом опасном челлендже в тиктоке. Якобы в октябре школьникам предлагают ударить учителя на камеру и выложить видео в соцсети. Об этом пишет The Insider.

Недавно Ассоциация учителей Калифорнии призвала сотрудников школ быть осторожнее на фоне сообщений о тикток-тренде «ударь учителя». В организации полагают, что его запустили те же люди, что распространили «хитрые кражи» — популярный в сентябре тренд, из‑за которого ученики крали или портили собственность школы и делились этим в соцсети.

Генеральный прокурор Коннектикута Уилльям Тонг написал письмо главе TikTok, в котором высказал такое же предположение. Он даже пригласил представителей соцсети в штат, чтобы встретиться с педагогами и родителями и принять меры, которые остановят «этот безрассудный контент».

Беспокойство у учителей и властей вызвала публикация в фейсбуке офицера полиции Дейва Гомеса, которую распространили в медиа со ссылкой на официальные лица. Внимание к посту привлек прикрепленный к нему документ — список «опасных тикток-челленджей» с августа 2021-го по июль 2022 года.


  • Август — «проспи и опоздай»;
  • Сентябрь — «наведи беспорядок/разрушь школьный туалет»;
  • Октябрь — «ударь кого‑то из сотрудников сзади»;
  • Ноябрь — «поцелуй девушку своего друга в школе»;
  • Декабрь — «Deck the halls and show your balls» (отрывок из рождественской песни: «укрась зал и покажи бубенцы»);
  • Январь — «ударь в грудь»;
  • Февраль — «испорть школьные указатели»;
  • Март — «устрой беспорядок во дворе или столовой»;
  • Апрель — «захвати яйца» (челлендж с воровством);
  • Май — «день прогулов»;
  • Июнь — «пошли сотрудника на входе»;
  • Июль — «разукрась соседский забор».

Гомес рассказал The Insider, что наткнулся на список в закрытой группе с тремя тысячами участников, среди которых есть работники по борьбе с наркотиками и из сферы образования, и только потом он решил им поделиться. Он также сказал, что слышал про инциденты с избиением учителей.

Однако нет никаких доказательств того, что этот список правдив. Издание отмечает, что «ударь учителя» в тиктоке не набирает популярности, а в самой соцсети заявили, что о тренде люди узнают от тех, кто хочет его заранее остановить.

The Insider не нашел видео в тиктоке, в которых ученики бьют педагогов, зато последние выкладывают ролики с призывом не следовать тренду или высмеивают его. По запросу «slapateacher», или «slap a teacher», в США перенаправляют на страницу с предупреждением о нарушении правил платформы.

@drsewelllcms Try this teacher.. #studentsbelike #teacherlife #teachersbelike #tiktokteacher #teachersunite #teacherontiktok ♬ jealous girl lana del rey - !marvete, the asgardian
@ms.zak Friendly PSA: just… don’t. 🥴 #teacher #middleschool #tiktokchallenge #teachersoftiktok #fyp #school ♬ that is a scarecrow - ☕️ Mochadrift

В комментариях к таким тиктокам пишут, что «буквально никто этого не делает», и обвиняют взрослых в распространении слухов.

@teachersdontunderstand High fives during slap a teacher challenge be like… #slapateacher #slap #funnyvideos #teachersoftiktok #NissanShowUp #123PandoraME ♬ original sound - teachersdontunderstand

Исследовательница дезинформации Эбби Ричардс объяснила Vice, что частично проблема заключается в отсутствии понимания того, как работает тикток и как тренды становятся вирусными на платформе. Один пользователь не может диктовать, что будет популярным в соцсети, просто записав список трендов.

Эта ситуация схожа с фейком в тиктоке, который завирусился после слухов о том, что 24 апреля объявили Национальным днем ​​изнасилования. Никаких доказательств, подтверждающих, что мужчины распространяли ролики с празднованием, так и не нашлось.

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