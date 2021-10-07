В американской прессе, аккаунтах образовательных учреждений и объединений появилась информация о новом опасном челлендже в тиктоке. Якобы в октябре школьникам предлагают ударить учителя на камеру и выложить видео в соцсети. Об этом пишет The Insider.
Недавно Ассоциация учителей Калифорнии призвала сотрудников школ быть осторожнее на фоне сообщений о тикток-тренде «ударь учителя». В организации полагают, что его запустили те же люди, что распространили «хитрые кражи» — популярный в сентябре тренд, из‑за которого ученики крали или портили собственность школы и делились этим в соцсети.
Генеральный прокурор Коннектикута Уилльям Тонг написал письмо главе TikTok, в котором высказал такое же предположение. Он даже пригласил представителей соцсети в штат, чтобы встретиться с педагогами и родителями и принять меры, которые остановят «этот безрассудный контент».
Беспокойство у учителей и властей вызвала публикация в фейсбуке офицера полиции Дейва Гомеса, которую распространили в медиа со ссылкой на официальные лица. Внимание к посту привлек прикрепленный к нему документ — список «опасных тикток-челленджей» с августа 2021-го по июль 2022 года.
- Август — «проспи и опоздай»;
- Сентябрь — «наведи беспорядок/разрушь школьный туалет»;
- Октябрь — «ударь кого‑то из сотрудников сзади»;
- Ноябрь — «поцелуй девушку своего друга в школе»;
- Декабрь — «Deck the halls and show your balls» (отрывок из рождественской песни: «укрась зал и покажи бубенцы»);
- Январь — «ударь в грудь»;
- Февраль — «испорть школьные указатели»;
- Март — «устрой беспорядок во дворе или столовой»;
- Апрель — «захвати яйца» (челлендж с воровством);
- Май — «день прогулов»;
- Июнь — «пошли сотрудника на входе»;
- Июль — «разукрась соседский забор».
Гомес рассказал The Insider, что наткнулся на список в закрытой группе с тремя тысячами участников, среди которых есть работники по борьбе с наркотиками и из сферы образования, и только потом он решил им поделиться. Он также сказал, что слышал про инциденты с избиением учителей.
Однако нет никаких доказательств того, что этот список правдив. Издание отмечает, что «ударь учителя» в тиктоке не набирает популярности, а в самой соцсети заявили, что о тренде люди узнают от тех, кто хочет его заранее остановить.
The Insider не нашел видео в тиктоке, в которых ученики бьют педагогов, зато последние выкладывают ролики с призывом не следовать тренду или высмеивают его. По запросу «slapateacher», или «slap a teacher», в США перенаправляют на страницу с предупреждением о нарушении правил платформы.
В комментариях к таким тиктокам пишут, что «буквально никто этого не делает», и обвиняют взрослых в распространении слухов.
Исследовательница дезинформации Эбби Ричардс объяснила Vice, что частично проблема заключается в отсутствии понимания того, как работает тикток и как тренды становятся вирусными на платформе. Один пользователь не может диктовать, что будет популярным в соцсети, просто записав список трендов.
Эта ситуация схожа с фейком в тиктоке, который завирусился после слухов о том, что 24 апреля объявили Национальным днем изнасилования. Никаких доказательств, подтверждающих, что мужчины распространяли ролики с празднованием, так и не нашлось.