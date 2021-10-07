«Три толстяка» в постановке Андрея Могучего выйдут на Okko

В подборке мультимедийного сервиса Okko станут доступны все три серии спектакля «Три толстяка» в постановке Андрея Могучего. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе компании.

Премьера состоится 10 октября. Театральный сериал смогут посмотреть бесплатно все зарегистрированные пользователи. Организаторы обещают, что он будет доступен в течение года.

Спектакль поставлен по мотивам сказки «Три толстяка» Юрия Олеши. По сюжету бедные жители страны, чье имя не называется, объявляют войну Трем Толстякам, которым принадлежит власть. Могучий переложил сюжет на поп-культурный лад — в спектакле, например, есть отсылки к линчевскому «Твин Пиксу», Андрею Тарковскому и «Звездным войнам».

«Три толстяка» получили премию «Золотая маска» в 2019 году за лучшую работу художника по костюмам — им выступил Александр Шишкин-Хокусай.