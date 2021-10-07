Расследователи заявили, что установили личность Зодиака. Это бывший пилот, умерший три года назад

Команда расследователей The Case Breakers, куда входят около 40 бывших следователей, агентов ФБР и журналистов, объявила личность серийного маньяка Зодиака. Они утверждают, что за жестокими убийствами стоит маляр по имени Гэри Френсис Пост, умерший в 2018 году. К такому выводу частные сыщики пришли, проанализировав фотографии Поста, его личные вещи и расшифровав одно из посланий Зодиака.

© The Case Breakers/Fox News

Доказательства нашли в судебно-медицинских документах и на фотографии предполагаемого Зодиака, которую обнаружили в «потайной комнате». На лбу Пота эксперты заметили хирургический шрам, похожий на тот, что у убийцы на фотороботе. Кроме этого, на личность Поста указывали следы обуви Зодиака в трех разных местах преступления — отпечаток подошвы на армейских ботинках мужчины был такой же формы и размера. Еще одной уликой стало одно из писем, которое расследователи расшифровали. Ключом к его разгадке стало имя Поста. «Выходит, что вы должны знать полное имя Гэри, чтобы расшифровать эти анаграммы. Не думаю, что есть какой‑либо другой способ», — заявила один из членов The Case Breakers, ранее служившая в военной разведке.

© The Case Breakers

The Case Breakers также считают, что Пост (он же Зодиак, по мнению расследователей) причастен к убийству 18-летней Чери Джо Бейтс 31 октября 1966 года в Калифорнии. Маньяк лишил жизни девушку за два года до первого связанного с ним убийства. Она стала первой из уже шести жертв Зодиака, а на Поста указывают оставленные на месте преступления наручные часы, забрызганные краской, — после окончания службы в американской авиации Пост красил дома. Однако полиция и ФБР назвали расследование детективов неубедительным, а связь Бейтс и Зодиака вызывает у них множество вопросов, поэтому дело оставили открытым. При этом бывшая жена Поста уверяет, что он — «без сомнений» Зодиак, а листовка с примерной внешностью убийцы, которую она увидела в 1969 году, стала для нее «звонком». «Находясь рядом с ним [Постом], зная его манеру поведения, его тенистость и изворотливость, интуиция говорит мне [что это он], я умею читать людей», — сказала она, подтверждая версию The Case Breakers.

© The Case Breakers/Fox News

После публикации работы The Case Breakers в соцсетях принялись шутить, что, если сыщики оказались правы и Гэри Пост действительно был Зодиаком, учитывая, как долго полиция не может найти убийцу и сколько уже фильмов и сериалов о нем снято, настоящему Зодиаку должно быть очень весело за всем этим наблюдать.

Но пользователи также заметили, что предположительно близкий друг Поста Глинн Бернес неоднократно писал в своем фейсбуке о том, что Пост — это и есть Зодиак.

pretty crazy that after all this time this is how they identified the zodiac killer pic.twitter.com/CbdjQOn1nm — Spurt MaGHOUL ⚰️ (@spurtmagoo) October 7, 2021 На скриншоте запись со странички Бернеса от 12 ноября 2018 года. Там написано: «Моя последняя посиделка с Гэри Постом. Скучаю по нему. Хоть он, возможно, и был Зодиаком, но он был одним из немногих, кого я встречал и у кого была голова на плечах»