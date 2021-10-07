У Сыромятнического тоннеля снесли здание бывшей фабрики

Рабочие начали сносить здание бывшей фабрики имени Клары Цеткин по адресу Костомаровский переулок, дом 3. Фотографию c ходом работ опубликовал инстаграм-аккаунт nudamoskva.

Как пишет Strelka Mag, демонтаж связан с реконструкцией Сыромятнического тоннеля, который находится неподалеку. Депутат Мосгордумы Дарья Беседина сказала, что новые пути должны по участку, где расположена правая часть здания.

По мнению Бесединой, обойтись без хотя бы частичного сноса было невозможно. Однако вполне можно было сохранить фасад и сквер за ним, заявила она.