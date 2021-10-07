У Сыромятнического тоннеля снесли здание бывшей фабрики

Рабочие начали сносить здание бывшей фабрики имени Клары Цеткин по адресу Костомаровский переулок, дом 3. Фотографию c ходом работ опубликовал инстаграм-аккаунт nudamoskva.
Как пишет Strelka Mag, демонтаж связан с реконструкцией Сыромятнического тоннеля, который находится неподалеку. Депутат Мосгордумы Дарья Беседина сказала, что новые пути должны по участку, где расположена правая часть здания.
По мнению Бесединой, обойтись без хотя бы частичного сноса было невозможно. Однако вполне можно было сохранить фасад и сквер за ним, заявила она.
В июне 2020 года в соцсетях появился проект реконструкции железнодорожного путепровода над Сыромятническим проездом, известного среди москвичей как арка возле центра Artplay. Изменения задумали с целью расширить путепровод и пустить по нему новые линии МЦД. Под аркой планировали разместить две трамвайные линии, тротуар и автомобильную полосу.
Тогда петиция в защиту сооружения собрала более пяти тысяч подписей, это остановило подготовительные работы. Но в конце августа 2021 года арку перекрыли и возобновили строительство. В РЖД пообещали сохранить исторический облик тоннеля.