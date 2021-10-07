За последние сутки в России зарегистрировали 27 550 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимальный прирост с начала года и на 2417 заражений превосходит вчерашний показатель.
Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Подмосковье, Самарской, Нижегородской и Воронежской областях.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 7 690 110. За сутки выявили 924 смерти — это на 5 меньше, чем максимальное значение, которое было установлено вчера. За все время скончались 213 549 человек. Выздоровели за сутки 20 330 пациентов, за весь период — 6 799 230.
В мире, по данным ВОЗ, количество случаев коронавируса превысило 235,6 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (43,5 млн), на втором — Индия (33,8 млн), на третьем — Бразилия (21,4 млн), на четвертом — Великобритания (7,9 млн).