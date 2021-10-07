За последние сутки в России зарегистрировали 27 550 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это максимальный прирост с начала года и на 2417 заражений превосходит вчерашний показатель.

Больше всего новых случаев в Москве, Петербурге, Подмосковье, Самарской, Нижегородской и Воронежской областях.