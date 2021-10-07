Мелинда Гейтс займется издательским бизнесом

Предпринимательница и филантроп Мелинда Гейтс попробует себя в роли издателя. Она сформирует подразделение Macmillan, которое сконцентрируется на литературе о женщинах. Об этом сообщает AP.

Новое издательство получит название Moment of Lift Books и будет запущено в 2023 году. Первыми оно выпустит три книги о девушках и женщинах. Гейтс займется его созданием с Flatiron Books, другим подразделением Macmillan.

Предпринимательница заявила, что Moment of Lift Books будет публиковать визионеров, позволяющих услышать голоса и мнения женщин. Она надеется, что эти книги вдохновят читателей «присоединиться к глобальной борьбе за равенство».

«Хотя за последние десятилетия мы добились огромного прогресса в достижении гендерного равенства, пандемия COVID-19 оказывает непропорционально сильное влияние на жизнь женщин и средства к их существованию», — заявила Гейтс.

По итогам 2020 года Forbes поставил Мелинду Гейтс на пятую строчку в рейтинге самых влиятельных женщин мира. В списке самых богатых женщин в США она занимает 27-ю строчку с состоянием в 6,3 млрд долларов.