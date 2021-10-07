Замдекана экономического факультета СПбГУ назвал часть студентов «убогими». Его лишили должности

Студенты СПбГУ сообщили, что замдекана экономического факультета Юрий Гузов разделил студентов на «нормальных», «убогих» и «саботажников». Запись об этом появилась в виртуальной приемной университета.

«Мне переслали скриншот сообщения, где на вопрос студента о практике Гузов Юрий Николаевич пишет: „нормальные люди идут в переписчики, убогие в волонтеры, саботажники ждут отчисления“. На мой взгляд, ответ некорректен и не может быть дан студенту исполняющим обязанности декана», — указано в обращении в приемную. Фонтанка уточняет, что под переписчиками имеются в виду студенты, которые будут участвовать в грядущей Всероссийской переписи населения

В виртуальной приемной опубликован ответ проректора университета по организации работы с персоналом. Согласно ему, Гузов освобожден от должности. На его место назначен доцент экономического факультета Виктор Титов.

Ранее из петербургского университета был отчислен студент, предлагавший участвовать в фальсификациях на прошедших выборах. Другой студент СПбГУ заявил, что его исключили из университетского ансамбля из‑за того, что он гей.