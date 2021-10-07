перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
На журналистов Tut.by завели уголовное дело о разжигании вражды. Им грозит до 12 лет лишения свободы 10:50
Adam Fagen/Flickr
Американский суд приостановил действие жесткого закона об абортах в Техасе 10:31
Студента СПБГУ, предлагавшего участвовать в фальсификациях на прошедших выборах, отчислили 10:03
По делу об убийстве Анны Политковской истек срок давности 9:53
Европарламент принял резолюцию о запрете массового распознавания лиц и систем социального рейтинга 9:06
Суд в США одобрил выплату Тиньковым 448 млн долларов в рамках сделки со следствием 8:45
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли 15 человек 3:20
Movieclips Trailers/YouTube
Амиши, демоны и бункер с монстрами в трейлере «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» 2:34
В кинотеатрах AMC Entertainment начали принимать криптовалюту Dogecoin 1:50
ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии 1:04
Экоактивистка попыталась сорвать показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже 0:24
«Литфонд» выставит на аукцион дебютные издания стихотворений Блока, Гумилева и Ахматовой Вчера в 22:49
Кадр из мультфильма «Гадкий я-3»
«Все происходит не просто так»: пользователи поделились фразами, которые делают их счастливее Вчера в 22:37
На подростка завели дело об оправдании терроризма. Он опубликовал фото стрелков из Казани и Перми Вчера в 21:59
Питер Динклейдж влюбляется в девушку, мечтающую о другом, в трейлере фильма «Сирано» Вчера в 21:50
Карточки определяют роль, а надзиратели — беглые преступники: 10 теорий фанатов об «Игре в кальмара» Вчера в 21:41
Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября по обвинению в оправдании терроризма Вчера в 21:21
9 октября пройдет «Ночь московского спорта». В ней поучаствуют Armin Van Buuren и Евгения Медведева Вчера в 20:36
НАТО сократит российскую дипмиссию, вышел трейлер хоррора с Сигел и другие новости дня
Вчера в 20:33 дайджест
Оливия Манн борется с внутренним критиком в трейлере драмы «Вайолет» Вчера в 19:17
Отключить рекламу

На журналистов Tut.by завели уголовное дело о разжигании вражды. Им грозит до 12 лет лишения свободы

Семён Гудошников
Сегодня в 10:50

Следственный Комитет Беларуси завел на должностных лиц и работников издания Tut.by уголовное дело о разжигании вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК). Об этом говорится в телеграм-канале СК.

Какие именно сотрудники стали фигурантами дела, не уточняется. По данной статье им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Основанный в 2000 году Tut.by был один из самых посещаемых сайтов в Беларуси. По данным SimilarWeb, в апреле 2021 года портал набрал 82,6 млн просмотров. Это самый высокий показатель в стране среди новостных и медиаресурсов.

18 мая Tut.by был заблокирован, а против руководителей портала завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 15 сотрудников и партнеров издания были задержаны по этому делу.

В начале июля бывшая команда издания создала новое медиа под названием Zerkalo.io. В августе суд в Минске признал издания Tut.by, Zerkalo.io и их социальные сети экстремистскими.

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить