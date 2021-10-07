На журналистов Tut.by завели уголовное дело о разжигании вражды. Им грозит до 12 лет лишения свободы

Следственный Комитет Беларуси завел на должностных лиц и работников издания Tut.by уголовное дело о разжигании вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК). Об этом говорится в телеграм-канале СК.

Какие именно сотрудники стали фигурантами дела, не уточняется. По данной статье им грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Основанный в 2000 году Tut.by был один из самых посещаемых сайтов в Беларуси. По данным SimilarWeb, в апреле 2021 года портал набрал 82,6 млн просмотров. Это самый высокий показатель в стране среди новостных и медиаресурсов.

18 мая Tut.by был заблокирован, а против руководителей портала завели дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. 15 сотрудников и партнеров издания были задержаны по этому делу.

В начале июля бывшая команда издания создала новое медиа под названием Zerkalo.io. В августе суд в Минске признал издания Tut.by, Zerkalo.io и их социальные сети экстремистскими.