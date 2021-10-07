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Американский суд приостановил действие жесткого закона об абортах в Техасе

Денис Ламехов
Сегодня в 10:31

Суд в Техасе приостановил действие закона о запрете абортов, ранее принятого в этом штате. Об этом сообщается в документах суда.

Закон вступил в силу 1 сентября и запрещал прерывание беременности после шестой недели. После этого Минюст США подал иск против штата Техас, в котором заявил, что новые правила противоречат американской конституции.

«Соединенные Штаты будут добиваться временного, а затем и постоянного запрета на исполнение этого закона», — говорится в судебных документах. Суд также не планирует принимать апелляционные иски.

Спустя месяц после принятия закона марши против него состоялись во всех 50 американских штатах. В акциях участвовали десятки тысяч человек. На плакатах они писали «Мое тело, мое решение, мое право», «Аборт — это личный выбор, а не правовые дебаты», «Аборт — право женщин» и другие лозунги. Некоторые надели футболки с цифрой 1973 — это год, когда в США было полностью легализовано прерывание беременности.

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