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Студента СПБГУ, предлагавшего участвовать в фальсификациях на прошедших выборах, отчислили

Денис Ламехов
Сегодня в 10:03

Студента факультета политологии СПбГУ Владислава Дубровского, предлагавшего участвовать в фальсификациях на выборах в Законодательное собрание Петербурга, отчислили. Об этом сообщает ТАСС.

Он отчислен «за нарушение правил внутреннего распорядка обучающихся СПбГУ, <…> а именно: следовать нравственным и культурным традициям и духовным ценностям университета, общепринятым моральным и этическим нормам, соблюдать кодекс универсанта университета, допущенное с 17 по 19 сентября 2021 года», — говорится в приказе проректора.

Ранее сообщалось, что Дубровский предлагал поработать «наблюдателем» на прошедших выборах. По его словам, за деньги необходимо было проголосовать за «определенного кандидата» на 12 избирательных участках. Затем он направлял желающих к компаньону Владимиру Кукелю — тот рассказал, что предстоит «немножечко пофальсифицировать выборы». По словам Кукеля, с 17 по 19 сентября нужно было вбрасывать бюллетени за кандидата от «Единой России», главу комитета по социальной политике Петербурга Александра Ржаненкова.

Территориальная избирательная комиссия № 30 утвердила победу Ржаненкова — он прошел в Законодательное собрание Петербурга. Член ТИК от партии «Яблоко» Константин Королев заявил о намерении представить «электоральную аномалию» на участке № 2247. Там у Ржаненкова 549 голосов, у каждого из соперников — не более десяти.

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