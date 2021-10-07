Европарламент принял резолюцию о запрете массового распознавания лиц и систем социального рейтинга

Европарламент принял резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. За принятие документа проголосовали 377 депутатов, 248 высказались против, 62 воздержались. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Согласно резолюции, жители Евросоюза могут стать объектами слежки только если их подозревают в преступлении. Программное обеспечение, которое используется властями для распознавания лиц, должно быть с открытым исходным кодом.

Депутаты указали на риск алгоритмической предвзятости в приложениях с искусственным интеллектом. Часто такие системы неверно идентифицируют этнические меньшинства, представителей ЛГБТК+, женщин и пожилых людей. Поэтому за ними необходим человеческий надзор (окончательное решение должны принимать люди-операторы) и обширные юридические полномочия, отметили парламентарии.

Они опасаются, что приложения с ИИ могут негативно повлиять на жизнь людей и нарушить фундаментальные права и свободы, включая неприкосновенность частной жизни. В резолюции говорится, что любое широкое применение технологий для массовой слежки следует признать непропорциональной мерой.

Депутаты также призвали запретить системы социального рейтинга, которые пытаются оценить человека на основе его личности и поведения. В резолюции подверглось критике и использование удаленной идентификации людей по биометрии на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

В июне полностью запретить применение ИИ для распознавания лиц в общественных местах призвали Европейский совет по защите данных (EDPB) и Европейский надзорный орган по защите данных (EDPS).