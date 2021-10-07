перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Европарламент принял резолюцию о запрете массового распознавания лиц и систем социального рейтинга 9:06
Суд в США одобрил выплату Тиньковым 448 млн долларов в рамках сделки со следствием 8:45
В Пакистане произошло землетрясение магнитудой 5,8 баллов. Погибли 15 человек 3:20
Movieclips Trailers/YouTube
Амиши, демоны и бункер с монстрами в трейлере «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» 2:34
В кинотеатрах AMC Entertainment начали принимать криптовалюту Dogecoin 1:50
ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии 1:04
Экоактивистка попыталась сорвать показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже 0:24
«Литфонд» выставит на аукцион дебютные издания стихотворений Блока, Гумилева и Ахматовой Вчера в 22:49
Кадр из мультфильма «Гадкий Я-3»
«Все происходит не просто так»: пользователи поделились фразами, которые делают их счастливее Вчера в 22:37
На подростка завели дело об оправдании терроризма. Он опубликовал фото стрелков из Казани и Перми Вчера в 21:59
Питер Динклейдж влюбляется в девушку, мечтающую о другом, в трейлере фильма «Сирано» Вчера в 21:50
Карточки определяют роль, а надзиратели — беглые преступники: 10 теорий фанатов об «Игре в кальмара» Вчера в 21:41
Юрию Хованскому продлили арест до 8 ноября по обвинению в оправдании терроризма Вчера в 21:21
9 октября пройдет «Ночь московского спорта». В ней поучаствуют Armin Van Buuren и Евгения Медведева Вчера в 20:36
НАТО сократит российскую дипмиссию, вышел трейлер хоррора с Сигел и другие новости дня
Вчера в 20:33 дайджест
Оливия Манн борется с внутренним критиком в трейлере драмы «Вайолет» Вчера в 19:17
НАТО вдвое сократит российскую дипмиссию в альянсе из‑за «злонамеренной деятельности» Вчера в 19:06
ФАС отказала «Авито» в покупке «Циана» из‑за ограничения конкуренции на рынке Вчера в 18:33
Звезда «Игры в кальмара» Чон Хо Ен приобрела 13 млн подписчиков в инстаграме за три недели Вчера в 18:26
Власти Петербурга планируют отслеживать перемещения горожан и туристов через сим-карты Вчера в 18:02
Отключить рекламу

Европарламент принял резолюцию о запрете массового распознавания лиц и систем социального рейтинга

Семён Гудошников
Сегодня в 9:06

Европарламент принял резолюцию о необходимости введения в ЕС запрета на автоматическое распознавание лиц в общественных местах. За принятие документа проголосовали 377 депутатов, 248 высказались против, 62 воздержались. Об этом говорится на сайте Европарламента.

Согласно резолюции, жители Евросоюза могут стать объектами слежки только если их подозревают в преступлении. Программное обеспечение, которое используется властями для распознавания лиц, должно быть с открытым исходным кодом.

Депутаты указали на риск алгоритмической предвзятости в приложениях с искусственным интеллектом. Часто такие системы неверно идентифицируют этнические меньшинства, представителей ЛГБТК+, женщин и пожилых людей. Поэтому за ними необходим человеческий надзор (окончательное решение должны принимать люди-операторы) и обширные юридические полномочия, отметили парламентарии.

Они опасаются, что приложения с ИИ могут негативно повлиять на жизнь людей и нарушить фундаментальные права и свободы, включая неприкосновенность частной жизни. В резолюции говорится, что любое широкое применение технологий для массовой слежки следует признать непропорциональной мерой.

Депутаты также призвали запретить системы социального рейтинга, которые пытаются оценить человека на основе его личности и поведения. В резолюции подверглось критике и использование удаленной идентификации людей по биометрии на пограничных контрольно-пропускных пунктах.

В июне полностью запретить применение ИИ для распознавания лиц в общественных местах призвали Европейский совет по защите данных (EDPB) и Европейский надзорный орган по защите данных (EDPS).

События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить