Суд в США одобрил выплату Тиньковым 448 млн долларов в рамках сделки со следствием

Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков выплатит 448 млн долларов в рамках соглашения с Минюстом США по делу о неуплате налогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Сумма будет передана Налоговому управлению США. Общий объем выплат, которые предстоят Тинькову в судебном порядке — 506 млн долларов. В нее входят неуплаченные налоги за 2013 год, проценты по налогам и штраф за мошенничество. Ранее предприниматель признал вину по одному из пунктов обвинения. Суд назначен на 29 октября.

О претензиях властей США к Тинькову стало известно в марте 2020 года. Тогда Минюст США сообщил, что предприниматель обвиняется в сокрытии подлинных доходов и уклонении от уплаты налогов. По предъявленным обвинениям ему грозило суммарно до шести лет тюрьмы.

Вскоре после этого миллиардер сообщил, что у него диагностировали острую форму лейкемии и ему приходится бороться за жизнь. В июле прошлого года ему сделали пересадку костного мозга в Лондоне. В декабре Тиньков сообщил, что после пересадки у него наступила полная ремиссия.