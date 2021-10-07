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Амиши, демоны и бункер с монстрами в трейлере «Паранормальное явление: Ближайшие родственники»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:34

В сети появился первый полноценный трейлер хоррора «Паранормальное явление: Ближайшие родственники» — седьмой части популярной франшизы. Фильм снял Уилльям Юбанк («Под водой») по сценарию Кристофера Лэндона («Паранормальное явление 2»).

Лента выйдет на стриминговом сервисе Paramount+ 29 октября 2021 года. По словам продюсера Джейсона Блума, картина станет перезагрузкой всей хоррор-серии. Она расскажет о девушке, приехавшей навестить общину амишей, в которой жила ее мать.

Главную роль в фильмы исполнит Эмили Бейдер («Зачарованные»). Судя по трейлеру, ее героине придется столкнуться с безумием некоторых жителей, призраками прошлого, загадочными рисунками демонов в местной церкви и реальными монстрами.

«Многим людям, которые собираются посмотреть новое „Паранормальное явление“, было три года, когда вышла первая картина, поэтому они не знают старых фильмов. Я подумал, что если мы собираемся переделать что‑то; лучше в самом деле переделать, а не пытаться расширить историю, которую мы придумали годы назад», — сказал Блум.

Продюсерами седьмого фильма выступили Уилльям Юбанк, Кристофер Лэндон, Стивен Шнайдер, Дженни Хинки, Джейсон Блум и Орен Пели. Среди актеров проекта — Роланд Бак III («Лучше звоните Солу»), Дэн Липперт («Бруклин 9-9») и Генри Эрс-Браун («Двойка»).

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