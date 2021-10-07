В кинотеатрах AMC Entertainment начали принимать криптовалюту Dogecoin

В кинотеатрах сети AMC Entertainment — крупнейшей в США и в мире — начали принимать криптовалюту Dogecoin. Об этом сообщил в твиттере глава компании Адам Арон.

Он заявил, что в сети теперь можно покупать цифровые подарочные карты с суммой до 200 долларов при помощи Dogecoin и другой криптовалюты через BitPay. Карты можно будет использовать на сайте AMC Entertainment, в мобильном приложении и в кинотеатрах.

Dogcoin был создан как шуточная криптовалюта, но завоевал популярность в 2021 году после того, как Илон Маск привлек к нему внимание. Он начал сотрудничать с разработчиками.

AMC Entertainment объединяет около тысячи кинотеатров в США и Европе. Из‑за пандемии сеть не работала и в 2020 году ее убытки составили 4,6 млрд долларов. По итогам второго квартала 2021 года убытки достигли еще почти 344 млн долларов.