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ВОЗ одобрила первую в мире вакцину против малярии

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:04

Всемирная организация здоровья одобрила широкое использование первой в мире вакцины против малярии. Об этом заявили на сайте ВОЗ.

Препарат, который распространяется под брендом Mosquirix, показал ограниченную эффективность: он предотвращает заболевание только в 39% случаев. Также вакцина предотвращает тяжелую форму болезни среди детей в 29% случаев.

Такие результаты показали исследования, проведенные в Африке — в Гане, Кении и Малави. На этом континенте, по мнению экспертов, вакцина сможет спасать десятки тысяч детских жизней ежегодно. В ВОЗ признание препарата назвали историческим событием.

Клинические испытания Mosquirix продолжались с 2019 года, в них приняли участие более 800 тыс. африканских детей. Ученые выяснили, что сочетание прививок и приема противомалярийных препаратов сокращает число госпитализаций и смертей на 70%.

Вакцину от малярии разработала британская компания GlaxoSmithKline (GSK), на это ушло около 30 лет. GSK намерена предоставлять до 15 млн доз препарата в год африканским странам, причем по цене, которая превышает стоимость производства не более чем на 5%.

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