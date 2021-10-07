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Экоактивистка попыталась сорвать показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:24

Экоактивистка попыталась сорвать показ модного дома Louis Vuitton, который закрывал Неделю моды в Париже. Девушка выбежала на подиум с плакатом. Об этом сообщил Harper’s Bazaar.

На плакате активистки была надпись «Overcomsumption = Extinction» («Перепотребление = Вымирание»). Девушка прошла практически по всей длине подиума, а затем ее догнал охранник — он схватил протестующую и вывел ее из зала.

Девушка, имя которой неизвестно, оказалась не единственной протестующей. Другой противник чрезмерного потребления также пытался пройти по подиуму вместе с моделями, но его остановили.

Экоактивисты представляли сразу несколько французских экологических объединений, в том числе Les Amis de la Terre, Youth For Climate France и Extinction Rebellion France. Они рассчитывали привлечь внимание к губительному влиянию фэшн-индустрии на экологию.

«LVNH (группа, в которую входит Louis Vuitton) является мировым лидером в сфере роскоши и несет ответственность за тенденции, побуждающие текстильную промышленность постоянно обновлять коллекции быстрее и производить больше», — заявил представитель Amis de la Terre Альма Дюфур.

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