Экоактивистка попыталась сорвать показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже

Экоактивистка попыталась сорвать показ модного дома Louis Vuitton, который закрывал Неделю моды в Париже. Девушка выбежала на подиум с плакатом. Об этом сообщил Harper’s Bazaar.
На плакате активистки была надпись «Overcomsumption = Extinction» («Перепотребление = Вымирание»). Девушка прошла практически по всей длине подиума, а затем ее догнал охранник — он схватил протестующую и вывел ее из зала.
Девушка, имя которой неизвестно, оказалась не единственной протестующей. Другой противник чрезмерного потребления также пытался пройти по подиуму вместе с моделями, но его остановили.
Экоактивисты представляли сразу несколько французских экологических объединений, в том числе Les Amis de la Terre, Youth For Climate France и Extinction Rebellion France. Они рассчитывали привлечь внимание к губительному влиянию фэшн-индустрии на экологию.
«LVNH (группа, в которую входит Louis Vuitton) является мировым лидером в сфере роскоши и несет ответственность за тенденции, побуждающие текстильную промышленность постоянно обновлять коллекции быстрее и производить больше», — заявил представитель Amis de la Terre Альма Дюфур.