Экоактивистка попыталась сорвать показ Louis Vuitton на Неделе моды в Париже

Экоактивистка попыталась сорвать показ модного дома Louis Vuitton, который закрывал Неделю моды в Париже. Девушка выбежала на подиум с плакатом. Об этом сообщил Harper’s Bazaar.

На плакате активистки была надпись «Overcomsumption = Extinction» («Перепотребление = Вымирание»). Девушка прошла практически по всей длине подиума, а затем ее догнал охранник — он схватил протестующую и вывел ее из зала.