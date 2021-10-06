Арестовали мужа экс-замминистра просвещения Марины Раковой. Его якобы фиктивно трудоустроили

Тверской суд Москвы отправил под арест Артера Стеценко, гражданского мужа бывшей замминистра просвещения Марины Раковой. Их обоиз обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщил «Интерфакс».

По версии следствия, Ракова устроила Стеценко фиктивно на должность гендиректора Фонда новых форм развития образования. Благодаря этому тот получил под видом заработной платы свыше 9 млн рублей с 2017 по 2019 год.

В МВД считают, что мужчина использовал деньги в личных целях. А Ракова, по мнению правоохранителей, пролоббировала госконтракты с фондом. За ей теперь грозит до 10 лет заключения. Стеценко пока останется под стражей до 5 декабря.

Другими фигурантами дела уже стали бывшие сотрудники фонда Евгений Зак и Максим Инкин и исполнительный директор Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристина Крючкова.

Они предположительно похитили бюджетные средства при реализации госпрограммы «Образование» в 2019 году. Общий ущерб от мошенничества оценивается в 50 млн рублей. В ближайшее время следствие проверит еще ряд контрактов, курируемых Раковой.