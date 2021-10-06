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На подростка завели дело об оправдании терроризма. Он опубликовал фото стрелков из Казани и Перми

Виктория Шанина
Сегодня в 21:59

В Белгородской области в отношении 17-летнего подростка возбудили уголовное дело об оправдании терроризма из‑за пост в соцсети. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Ведомство отмечает, что подозреваемый опубликовал некий пост и сопроводил его фотографиями Тимура Бекмансурова и Ильназа Галявиева, устроившими стрельбу в госуниверситете Перми и школе Казани соответственно, а также изображениями автоматического стрелкового оружия.

Телеграм-канал «Белгород № 1» утверждает, что в публикации подростка было сообщение с угрозой теракта. «Этот пост нашли специально обученные люди», — отметил паблик.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205.2 УК («Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Автору поста грозит до семи лет лишения свободы, на данный момент следствие ходатайствует о его аресте.

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