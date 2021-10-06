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9 октября пройдет Ночь московского спорта. В ней поучаствуют Armin Van Buuren и Евгения Медведева 20:36
НАТО сократит российскую дипмиссию, вышел трейлер хоррора с Сигел и другие новости дня
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НАТО вдвое сократит российскую дипмиссию в альянсе из‑за «злонамеренной деятельности» 19:06
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Власти Петербурга планируют отслеживать перемещения горожан и туристов через сим-карты 18:02
Хакер выложил исходный код и документы Twitch. Там есть данные о заработке стримеров 17:27
Netflix выпустил трейлер хоррора «Под гипнозом» с Кейт Сигел в главной роли 17:19
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Памятник Медный всадник закроют на реставрацию до мая 2022-го 16:26
Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных. СК возбудил еще четыре уголовных дела 15:56
Группа «Дайте танк (!)» стала новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши» 15:30
Стартовал отборочный этап проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» 14:40
Greenpeace борется с пластиком в заказах служб доставки — теперь с помощью «вредных советов» 14:26
Куклу-убийцу из «Игры в кальмара» по ошибке выставили на улице южнокорейской деревни 14:03
Pawel Czerwinski/Unsplash
Google планирует принудительно перевести 150 млн пользователей на двухфакторную аутентификацию 14:02
В Оксфордский словарь английского языка добавили 26 корейских слов 13:22
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Дайджест

НАТО сократит российскую дипмиссию, вышел трейлер хоррора с Сигел и другие новости дня

Виктория Шанина
Сегодня в 20:33

Gulagu.net опубликовал новые видео пыток над заключенными в России. Четыре начальника саратовского управления ФСИН лишились должностей, заведено семь уголовных дел.

НАТО решил выслать восемь российских дипломатов из Брюсселя и упразднить должности еще двух сотрудников миссии. Зарубежные СМИ сообщают, что это ответ на агрессивные действия России.

Шестилетней девочке с аутизмом запретили кататься на аттракционах в ТЦ под Воронежем. Администрация парка заявила, что «вправе отказать в катании в целях обеспечения безопасности посетителя».

YouTube заблокировал два канала американского певца Ар Келли, которого признали виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. В компании заявили, что действия артиста должны быть наказаны штрафами сверх стандартных правовых норм из‑за возможности причинения большого вреда.

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» перестанет помогать военнослужащим из‑за утвержденного ФСБ перечня сведений, за сбор которых могут признать иноагентом. Они попадают под пункт «о соблюдении законности и о морально-психологическом климате в войсках».

Google принудительно переведет 150 млн пользователей на двухфакторную аутентификацию и потребует этого от 2 млн авторов на YouTube. Компания объявила об этом в месяц осведомленности о кибербезопасности.

Нобелевскую премию по химии получили Беньямин Лист и Дэвид МакМиллан. В 2000 году независимо друг от друга они разработали метод асимметричного органокатализа.

Минэкономразвития планирует привести Россию к углеродной нейтральности к 2060 году. Также среди основных целей — сокращение выбросов парниковых газов на 79%.

Instagram разрешил публиковать в ленте видео длиной до 60 минут. Ранее их можно было размещать только в разделе IGTV — теперь он будет называться Instagram TV.

Звезда «Игры в кальмара» Чон Хо Ен набрала 13 млн подписчиков в инстаграме за три недели. Она стала самой популярной корейской актрисой на платформе.

Netflix выпустил трейлер хоррора «Под гипнозом» с Кейт Сигел в главной роли. Ее героиня связывается с гипнотизером и оказывается в ловушке игры разума.

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