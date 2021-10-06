«Все происходит не просто так»: пользователи поделились фразами, которые делают их счастливее

Пользователь Reddit с ником u/mynameisnotbecky1 попросил людей поделиться словами, которые говорят, чтобы чувствовать себя лучше, но они оказываются ложью. За сутки тред набрал более 13 тыс. комментариев. Мы собрали те самые фразы, которые слышали многие. Среди них — «Все происходит не просто так», «Не имеет значения, что о тебе думают другие» и «Внешность не имеет значения». «Я буду счастлив, когда похудею на 25 кг. Я буду счастлив, когда куплю этот диван. Я буду счастлив, когда…», — [deleted]. «Укради немного, и они бросят тебя в тюрьму. Воруй много, и они сделают тебя королем», — RaipFace. «Если я покончу с этим, то будет легче». В жизни никогда не иссякают волны, способные встряхнуть вас. Но хотя это нелегко, вы все же стараетесь заниматься серфингом усерднее», -charlie_wonka. «Специально для взрослых: стараться изо всех сил не значит добиться успеха. Не поймите меня неправильно, делать все возможное — это то, чем можно гордиться, но если делать это без подготовки, самоотдачи, практики, то вы ни к чему не придете», — bowlingforbats.

«Мне просто нужно продержаться до конца этой недели, и тогда я буду в порядке», — martagrowsplants. «Если вы будете усердно работать, то в конце концов все получится», — SlimWorthy. «Люди всегда получают то, что им причитается». Но реальность такова, что иногда люди, которые мучили вас все эти годы, вероятно, живут хорошей и счастливой жизнью», — yeetgodmcnechass.

«Я верю, что каждый отдельный человек, включая меня, думает, что он немного умнее, чем он есть на самом деле», — CartWader. «Преступление не окупается». Я знаю человека, который присвоил более 1 миллиона долларов, получил условный срок и должен вернуть менее 10% в качестве компенсации», -ATXdadof4. «Что у большинства людей добрая душа и доброе сердце. Я говорю себе это все время, и мне постоянно доказывают, что я неправ. На самом деле большинство людей эгоистичны и недобры, особенно когда дело касается других людей», — Retrosonic82. «За деньги нельзя купить счастье. У тебя нет дома, работы, и ты голодаешь? Не волнуйтесь, то, что вы бедны, не означает, что особняк, еда из пяти блюд или шестизначная зарплата сделают вас счастливее», — Dark_Wolf04.

«Если я засну прямо сейчас, то просплю столько‑то часов. Не ври, ты точно еще какое‑то время будешь бодрствовать», — PMMEURLASTDREAM. «Все происходит не просто так», — Glittering-Ship1910. «Все будет хорошо», — Kcidobor. «Не имеет значения, что о тебе думают другие. Просто будь самим собой, проживай свою жизнь так, как ты хочешь, — все получится», — Back2Bach.

«Что раньше были «старые добрые времена», когда на самом деле их никогда не было», — warlordwinters. «Мудрость приходит с возрастом», — Scallywagstv2. «Внешность не имеет значения». Я заметил, что это обычно говорят привлекательные люди и те, кто никогда не испытывал трудностей при знакомстве», — RadiantHC. «У Бога есть план и все происходит по какой‑то причине», — Olivineyes.