Оливия Манн борется с внутренним критиком в трейлере драмы «Вайолет»

В сети появился трейлер драмы «Вайолет» с Оливией Манн в главной роли. Фильм стал дебютом Джастины Бейтман и произвел впечатление на фестивальных кинокритиков. В прокат лента выйдет 5 ноября, после премьеры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе неделей ранее.
Картина рассказывает о женщине по имени Вайолет Колдер, которая борется со своими тайными страхами и внутренним голосом, убеждающим ее в собственной никчемности и бесперспективности. Она решает действовать вопреки указаниям ее скрытого критика.
В проекте, помимо Манн, приняли участие Джастин Теру — он озвучил внутренний голос героини, а также Люк Брейси. Продюсерами драмы выступили Майкл Ди Джонс, Ларри Хаммел, Мэтт Пол, Кассиан Элвес, Джей Пол, Мэтт Личи, Роб Рубано, Джонатан Шургин и Андерс Лильеблад.
«Что бы вы сделали, если бы не боялись? Интригующий и захватывающий дебютный фильм Джастины Бейтман рассказывает о Вайолет Колдер, которая понимает, что больше не может игнорировать ежедневный шквал самокритики, омрачающий ее жизнь», — гласит синопсис фильма.