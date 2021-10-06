Оливия Манн борется с внутренним критиком в трейлере драмы «Вайолет»

В сети появился трейлер драмы «Вайолет» с Оливией Манн в главной роли. Фильм стал дебютом Джастины Бейтман и произвел впечатление на фестивальных кинокритиков. В прокат лента выйдет 5 ноября, после премьеры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе неделей ранее.

Картина рассказывает о женщине по имени Вайолет Колдер, которая борется со своими тайными страхами и внутренним голосом, убеждающим ее в собственной никчемности и бесперспективности. Она решает действовать вопреки указаниям ее скрытого критика.