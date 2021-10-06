перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
9 октября пройдет Ночь московского спорта. В ней поучаствуют Armin Van Buuren и Евгения Медведева 20:36
НАТО сократит российскую дипмиссию, вышел трейлер хоррора с Сигел и другие новости дня
20:33 дайджест
Оливия Манн борется с внутренним критиком в трейлере драмы «Вайолет» 19:17
НАТО вдвое сократит российскую дипмиссию в альянсе из‑за «злонамеренной деятельности» 19:06
ФАС отказала «Авито» в покупке «Циана» из‑за ограничения конкуренции на рынке 18:33
Звезда «Игры в кальмара» Чон Хо Ен приобрела 13 млн подписчиков в инстаграме за три недели 18:26
Власти Петербурга планируют отслеживать перемещения горожан и туристов через сим-карты 18:02
Хакер выложил исходный код и документы Twitch. Там есть данные о заработке стримеров 17:27
Netflix выпустил трейлер хоррора «Под гипнозом» с Кейт Сигел в главной роли 17:19
Кадр из фильма «Заводной апельсин»
«Было похоже на пытку»: звезда «Заводного апельсина» Малкольм МакДауэлл рассказал о съемках фильма 16:55
Памятник Медный всадник закроют на реставрацию до мая 2022-го 16:26
Gulagu.net опубликовал новые видео пыток заключенных. СК возбудил еще четыре уголовных дела 15:56
Группа «Дайте танк (!)» стала новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши» 15:30
Стартовал отборочный этап проекта «Плейлист Моспродюсер. Музыка в парках» 14:40
Greenpeace борется с пластиком в заказах служб доставки — теперь с помощью «вредных советов» 14:26
Куклу-убийцу из «Игры в кальмара» по ошибке выставили на улице южнокорейской деревни 14:03
Pawel Czerwinski/Unsplash
Google планирует принудительно перевести 150 млн пользователей на двухфакторную аутентификацию 14:02
В Оксфордский словарь английского языка добавили 26 корейских слов 13:22
Нобелевскую премию по химии получили Беньямин Лист и Дэвид МакМиллан 12:56
Контент TikTok, Snapchat, Twitch и Vimeo будет регулироваться в Британии на государственном уровне 12:40
Отключить рекламу

Оливия Манн борется с внутренним критиком в трейлере драмы «Вайолет»

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:17

В сети появился трейлер драмы «Вайолет» с Оливией Манн в главной роли. Фильм стал дебютом Джастины Бейтман и произвел впечатление на фестивальных кинокритиков. В прокат лента выйдет 5 ноября, после премьеры в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе неделей ранее.

Картина рассказывает о женщине по имени Вайолет Колдер, которая борется со своими тайными страхами и внутренним голосом, убеждающим ее в собственной никчемности и бесперспективности. Она решает действовать вопреки указаниям ее скрытого критика.

В проекте, помимо Манн, приняли участие Джастин Теру — он озвучил внутренний голос героини, а также Люк Брейси. Продюсерами драмы выступили Майкл Ди Джонс, Ларри Хаммел, Мэтт Пол, Кассиан Элвес, Джей Пол, Мэтт Личи, Роб Рубано, Джонатан Шургин и Андерс Лильеблад.

«Что бы вы сделали, если бы не боялись? Интригующий и захватывающий дебютный фильм Джастины Бейтман рассказывает о Вайолет Колдер, которая понимает, что больше не может игнорировать ежедневный шквал самокритики, омрачающий ее жизнь», — гласит синопсис фильма.

«Эти самокритические замечания заставляют ее принимать решения, основанные на страхе, и удерживают ее от той профессиональной, личной и романтической жизни, которой она хочет. Неуверенная в том, как прожить жизнь, свободную от этой неуверенности в себе, — так, как это удается ее другу детства Рэду, — Вайолет понимает, что у нее нет выбора, кроме как идти по дороге, которая пугает ее больше, чем все сдерживающие ее страхи: делать все по-другому».
Синопсис фильма
События недели на afisha.ru
драма
После. Глава 3
Третья часть коммерчески успешной романтической франшизы
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Шан-Чи и легенда десяти колец
Свежий Marvel на основе непопулярного комикса
драматический
Юнона и Авось
Легендарный спектакль «Ленкома» с Певцовым вместо Караченцова
мультфильм
Босс-молокосос-2
Новая соска — новые приключения
инсталляция
Да живет иное во мне
Абрамович, Беккер и другие художники — о взаимодействии людей с биологическими и технологическими экосистемами
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Джастин Теру
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить