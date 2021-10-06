НАТО вдвое сократит российскую дипмиссию в альянсе из‑за «злонамеренной деятельности»

НАТО сократит состав российской дипмиссии в альянсе в два раза. Об этом сообщает телеканал Sky News.

Организация решила выслать восемь дипломатов из Брюсселя, где находится штаб-квартира НАТО, а также упразднить должности еще двух сотрудников российской миссии. Из 20 человек постоянного представительства России в Брюсселе останутся десять.

По словам журналистки Sky News Деборы Хейнс, высылаемые восемь дипломатов могут работать на разведку. Она также отметила, что действия НАТО вызваны «злонамеренной деятельностью России, в том числе убийствами и шпионажем».

Информацию подтвердил Reuters, ссылаясь на официального представителя альянса. Источник агентства заявил, что такое решение было «ответом на агрессивные действия России», однако члены НАТО «остаются открыты для конструктивного диалога».