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ФАС отказала «Авито» в покупке «Циана» из‑за ограничения конкуренции на рынке

Виктория Шанина
Сегодня в 18:33

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отклонила ходатайство «Авито» о покупке сервиса «Циан». Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Специалисты ФАС провели анализ состояния конкуренции на рынке, который показал, что объединенные «Авито» и «Циан» заняли бы более 50% рынка. Это бы привело к образованию доминирующего субъекта и, как следствие, ограничению конкуренции.

О планах руководства «Авито» купить «Циан» стало известно в конце сентября. Журнал Forbes отмечал, что сделка находилась на рассмотрении ФАС еще с лета.

Доля на рынке сервисов с объявлениями о недвижимости «Авито» могла вырасти с 40 до 62,2%, уточнило издание. По данным «Infoline-Аналитики», если бы сделку одобрили, стоимость «Циана» могла превысить отметку в 500 млн долларов.

«Неудивительно, что ФАС тянет с решением: в случае покупки сегмент рынка будет монополизирован», — сказал тогда основатель A.Partners Алексей Соловьев в комментарии «Коммерсанту».​​

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