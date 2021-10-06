Звезда «Игры в кальмара» Чон Хо Ен приобрела 13 млн подписчиков в инстаграме за три недели

Звезда корейского сериала «Игра в кальмара» Чон Хо Ен приобрела более 13 млн подписчиков в инстаграме после выхода шоу — оно появилось на Netflix менее трех недель назад, 17 сентября. Об этом сообщил Insider.

Благодаря этому Чон Хо Ен стала самой популярной корейской актрисой на платформе. До релиза сериала на ее страницу были подписаны чуть более 400 тыс. человек.

Для Чон Хо Ен «Игра в кальмаров» — дебютный кинопроект. До этого девушка работала фотомоделью. По прогнозам, к концу октября она может стать самым популярным корейским артистом — пока им считается Ли Мин Хо (у него 26 млн подписчиков в инстаграме).

«Раньше я была человеком, который сосредоточен на личной выгоде, но после того, как я сыграла эту героиню, которая ставит свою семью превыше себя, и увидела, что ее жизнь имеет большой смысл, я бы хотела больше доверять людям и помогать им. Самый важный урок, который я усвоила, — это вера в человечество», — сказала Чон Хо Ен о своем опыте в «Игре в кальмара».

«Афиша Daily» рассказывала о сериале в деталях и пыталась понять, почему жестокий триллер стал одним из самых успешных шоу Netflix и какие другие кинопроекты он напоминает.