Netflix выпустил трейлер хоррора «Под гипнозом» с Кейт Сигел в главной роли

Остросюжетный триллер расскажет о молодой амбициозной женщине, которая почувствовала, что перестала развиваться как в личном, так и в эмоциональном плане. В попытках найти психотерапевта она случайно выходит на таинственного гипнотизера. Решив обратиться за помощью к нему, героиня оказывается в ловушке смертельной игры разума.

Главную роль исполнила Кейт Сигел, сыгравшая Эрин Грин в сериале «Полуночная месса». Гипнотизером стал Джейсон О’Мара («Лига справедливости: Война»). Также в ролях: Дуле Хилл, Люси Гест, Джейм М.Каллика, Таня Диксон-Уоррен и другие.

Режиссерами картины выступили Мэтт Энджел и Сюзанна Кут, которые уже работали вместе над фильмом «Дом на продажу» от Netflix. Триллер «Под гипнозом» выйдет на стриминге 27 октября — за четыре дня до Хеллоуина.