Хакер выложил исходный код и документы Twitch. Там есть данные о заработке стримеров

Аноним выложил на форум 4chan 125-гигабайтный архив, который, как он утверждает, содержит данные киберспортивной стриминговой платформы Twitch. В него вошли исходный код сервиса, информация о применяемых инструментах и данные пользователей.

В документах оказались записи о выплатах стримерам со стороны Twitch — в списке сто имен. Согласно ему, канал CriticalRole, стримивший Dungeons and Dragons, заработал 9,6 млн долларов с августа 2019-го по октябрь 2021 года и занял первое место по объему выплат. На втором месте Феликс Ленгиел с ником xQc, которого ранее неофициально называли миллионером. Его доход за тот же период — 8,4 млн долларов. С отрывом замыкает тройку Джарид Лазар с никнеймом summit1g — он заработал 5,8 млн долларов.