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Хакер выложил исходный код и документы Twitch. Там есть данные о заработке стримеров

Денис Ламехов
Сегодня в 17:27

Аноним выложил на форум 4chan 125-гигабайтный архив, который, как он утверждает, содержит данные киберспортивной стриминговой платформы Twitch. В него вошли исходный код сервиса, информация о применяемых инструментах и данные пользователей.

В документах оказались записи о выплатах стримерам со стороны Twitch — в списке сто имен. Согласно ему, канал CriticalRole, стримивший Dungeons and Dragons, заработал 9,6 млн долларов с августа 2019-го по октябрь 2021 года и занял первое место по объему выплат. На втором месте Феликс Ленгиел с ником xQc, которого ранее неофициально называли миллионером. Его доход за тот же период — 8,4 млн долларов. С отрывом замыкает тройку Джарид Лазар с никнеймом summit1g — он заработал 5,8 млн долларов.

Хакер заявил, что расчеты производились только по данным выплат самой платформы Twitch. Таким образом, в сумму не включены, например, объемы донатов от зрителей.

По словам взломщика, он украл и выложил базы, «чтобы повысить конкуренцию между стриминговыми платформами». Сам сервис он назвал омерзительной выгребной ямой. Хакер заявил, что это первая часть утекших архивов, он продолжит публиковать информацию.

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