Группа «Дайте танк (!)» стала новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши»

Музыканты угадывали хиты Татьяны Овсиенко , The Cure, Эльдара Джарахова и других исполнителей. Съемочная группа прогулялась по их родной Коломне, где они поговорили об истории группы и нынешней популярности.

На прошлой неделе «Афиша» перезапустила шоу в новом формате. Теперь, помимо игры, в которой приглашенные музыканты угадывают песни, авторы рассказывают чуть больше о самих гостях.

29 сентября вышел ролик с участием рэпера Андрея Лысикова, более известного как Дельфин. Артист рассказал о своей первой группе, брейк-дансе и своих хитах.