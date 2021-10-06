Группа «Дайте танк (!)» стала новым гостем шоу «Узнать за 10 секунд» от «Афиши»

На ютьюб-канале «Афиши» вышел новый выпуск шоу «Узнать за 10 секунд». Гостями ролика стали члены рок-группы «Дайте танк (!)».
Музыканты угадывали хиты Татьяны Овсиенко, The Cure, Эльдара Джарахова и других исполнителей. Съемочная группа прогулялась по их родной Коломне, где они поговорили об истории группы и нынешней популярности.
На прошлой неделе «Афиша» перезапустила шоу в новом формате. Теперь, помимо игры, в которой приглашенные музыканты угадывают песни, авторы рассказывают чуть больше о самих гостях.
29 сентября вышел ролик с участием рэпера Андрея Лысикова, более известного как Дельфин. Артист рассказал о своей первой группе, брейк-дансе и своих хитах.