Google планирует принудительно перевести 150 млн пользователей на двухфакторную аутентификацию

К концу 2021 года Google автоматически подключит двухфакторную аутентификацию 150 млн пользователей, а также потребует от 2 млн авторов на YouTube перейти на нее. Об этом сообщается в блоге компании.

При входе в аккаунт в любом сервисе Google пользователь должен будет подтвердить личность с помощью другого авторизованного устройства. К примеру, чтобы открыть почту через компьютер, нужно будет ответить на уведомление, которое придет на телефон.

Google отметил, что сделал двухфакторную аутентификацию «бесшовной». Подтверждать вход теперь можно одним нажатием на уведомление. Компания объявила о нововведениях в месяц осведомленности о кибербезопасности.

По данным портала The Register, в 2018 году двухфакторную аутентификацию использовали лишь 10% пользователей.