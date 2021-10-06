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Greenpeace борется с пластиком в заказах служб доставки — теперь с помощью «вредных советов» 14:26
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Greenpeace борется с пластиком в заказах служб доставки — теперь с помощью «вредных советов»

Денис Ламехов
Сегодня в 14:26

Greenpeace выпустили антирекомендации службам доставки в стиле «вредных советов». Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе организации.

Среди главных «советов» — класть в заказ как можно больше пластиковых трубочек, не забывать положить максимальное количество вилок и ножей. Greenpeace также напоминает, что одноразовые пластиковые контейнеры, превращаясь в мусор, разлагаются от трехсот до тысячи лет. «Не обидится природа, ей вообще уже неважно, сколько свалок возле моря, мыса, поля и в лесу», — говорится в одном из коротких стихотворений.

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Антирекомендации призваны напомнить о вреде одноразового пластика для природы. Это часть кампании Greenpeace за то, чтобы сервисы доставки становились более экологически ответственными. Петицию с требованием убрать лишнюю упаковку из заказов подписали более 14 тыс. человек.

По данным организации, за пандемический 2020 год рынок доставки еды в России вырос в четыре раза. Количество мусора от этого вида деятельности составило 40 тыс. тонн. Большая его часть в переработку не попала, говорят активисты.

Ранее в Минприроды заявили, что окончательный запрет на одноразовые товары из пластика планируют ввести в 2024 году. Инициативу будут реализовывать постепенно, чтобы производства успели перестроиться.

Познакомьтесь с новой работой техно-музыканта Никиты Забелина. Он создал ее в поддержку проекта Greenpeace по переходу на зеленую энергию.

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