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Куклу-убийцу из «Игры в кальмара» по ошибке выставили на улице южнокорейской деревни

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:03

По причудливому стечению обстоятельств поклонники сериала «Игра в кальмара» ненадолго смогли увидеть настоящую куклу-убийцу из серии «Красный свет, зеленый свет». Ее по ошибке выставили на улице одной из деревень в Южной Корее, пишет местная газета Hankook Ilbo.

Огромную девочку поставили рядом с музеем конных экипажей в небольшой деревне, примерно в трех часах езды к северу от Сеула. После завершения съемок куклу отправили в музей в качестве экспоната, но из‑за недопонимания она оказалась на улице, а не внутри здания.

У фанатов шоу появилась возможность испытать на себе смертоносный взгляд куклы-убийцы, которая по сюжету «Игры в кальмара» взглядом уничтожает любого, кто зашевелится. Снимками они поделились в инстаграме.

На фото видно, что у куклы не хватает одной кисти руки, и куда она делась, неясно. Можно предположить, что она потерялась во время транспортировки или, возможно, куклу не удалось сохранить в целости во время производства сериала.

В начале октября Netflix провел маркетинговую кампанию «Игры в кальмара», установив гигантскую копию куклы-убийцы в торговом центре на Филиппинах. Трехметровая реплика следила за пешеходами, напевая свою жуткую песню «Тише едешь — дальше будешь».

Если человек пытался перейти на красный свет, она резко поворачивала голову и мигала красными глазами, «вычисляя» преступника.

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