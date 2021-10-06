Куклу-убийцу из «Игры в кальмара» по ошибке выставили на улице южнокорейской деревни

По причудливому стечению обстоятельств поклонники сериала «Игра в кальмара» ненадолго смогли увидеть настоящую куклу-убийцу из серии «Красный свет, зеленый свет». Ее по ошибке выставили на улице одной из деревень в Южной Корее, пишет местная газета Hankook Ilbo.

Огромную девочку поставили рядом с музеем конных экипажей в небольшой деревне, примерно в трех часах езды к северу от Сеула. После завершения съемок куклу отправили в музей в качестве экспоната, но из‑за недопонимания она оказалась на улице, а не внутри здания.

У фанатов шоу появилась возможность испытать на себе смертоносный взгляд куклы-убийцы, которая по сюжету «Игры в кальмара» взглядом уничтожает любого, кто зашевелится. Снимками они поделились в инстаграме.