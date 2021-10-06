В Оксфордский словарь английского языка добавили 26 корейских слов

В Оксфордском словаре английского языка появилось 26 новых слов — все они взяты из корейского языка. Это связано с возрастающей популярностью культуры Южной Кореи, сообщает CNN.

Несколько слов, вошедших в словарь и снискавших популярность у англоговорящего населения:

«халлью» (hallyu) — слово, описывающее «корейскую волну», рост интереса к южнокорейской культуре, прокатившийся сначала по Азии, а потом и по всему миру;

«панчхан» (banchan) — овощные закуски, которые подаются как дополнение к основному блюду;

«пулькоги» (bulgogi) — маринованные тонкие ломтики говядины или свинины, приготовленные на сковороде или гриле;

«дончими» (dongchimi) — разновидность кимчи, приготовленного из редиса с добавлением капусты напа; традиционное блюдо в зимнее время года;

«ханбок» (hanbok) — традиционный корейский костюм, который носят как мужчины, так и женщины;

«эге» (aegyo) — слово, означающее «милый», «очаровательный» или «прелестный»;

«мукбанг» (mukbang) — прямая трансляция, на которой человек ест много еды и разговаривает со зрителями;

«кей-драма» (k-drama) — телесериал на корейском языке, снятый в Южной Корее;

«манхва» (manhwa) — корейский жанр мультфильмов и комиксов, создающихся часто под влиянием японской манги.

Но не все добавленные слова являются «заимствованиями или переводом с корейского языка», отмечают составители Оксфордского словаря. Некоторые из них являются либо новыми, либо приобрели «новые смыслы уже существующих английских слов».

«Интеграция и развитие этих корейских слов в английском языке демонстрирует, что лексические инновации больше не ограничиваются традиционными центрами в Соединенном Королевстве и США. Азиаты в разных частях континента придумывают слова и обмениваются ими в пределах своего местного контекста, а затем знакомят с этими словами остальной англоязычный мир, тем самым позволяя корейской волне продолжать путешествие в море английских слов», — заключили авторы Оксфордского словаря.

Корейская волна во многом держится на популярности кей-поп-групп, самая известная из них — BTS. Также корейцы преуспели в кинематографе, закрепив успех «Оскаром» за лучший фильм, который в 2020 году получили «Паразиты» Пон Чжун Хо. Недавно вышедший на Netflix южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал хитом и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.