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YouTube удалил два канала певца Ар Келли, признанного виновным в сексуальной эксплуатации детей

Семён Гудошников
Сегодня в 12:28

YouTube заблокировал два канала американского певца Ар Келли, после того как суд признал его виновным в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации. На канал RKellyTV было подписано около 3,5 млн человек, на RKellyVevo — 1,6 млн. При попытке зайти на них появляется уведомление «Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube».

Представители сервиса подтвердили агентству Reuters блокировку. Там отметили, что авторы контента несут ответственность за свои действия и за пределами сайта — если они вредят зрителям и рекламодателям, руководство YouTube вправе принять меры.

Глава юридического отдела компании Николь Олстон назвала действия Ар Келли вопиющими и сказала, что они должны быть наказаны штрафами сверх стандартных правовых норм из‑за возможности причинения большого вреда.

Аккаунты музыканта в фейсбуке, инстаграме и твиттере также заблокированы. Клипы и песни артиста, загруженные на YouTube другими пользователям, по-прежнему доступны.

В конце сентября певца Ар Келли признали виновным в организации схемы сексуального насилия над женщинами и детьми. Пострадавшие рассказали, что артист накачивал их наркотиками и насиловал, запрещал есть и мыться без его разрешения и заставлял называть его «папочка».

Обвинителями на процессе выступили одиннадцать человек — девять женщин и двое мужчин. Приговор музыканту огласят 4 мая 2022 года — остаток жизни он может провести за решеткой.

Ар Келли (настоящее имя — Роберт Келли) обрел популярность в 1990-х годах — в то время он был одним из самых успешных музыкантов в стиле R’n’B. Наиболее известная композиция певца — «I Believe I Can Fly», написанная им для фильма «Космический джем». За свое творчество он получил три «Грэмми».

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