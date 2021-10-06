Контент TikTok, Snapchat, Twitch и Vimeo будет регулироваться в Британии на государственном уровне

Британский государственный регулятор СМИ Ofcom опубликовал правила работы TikTok, Snapchat, Twitch и Vimeo на территории страны. Согласно им, платформы должны лучше защищать пользователей от контента на темы терроризма, расизма и жестокого обращения с детьми. Об этом сообщает Би-би-си.

Сервисы обязаны будут «опубликовать прозрачные правила публикации контента и сделать так, чтобы пользователи их соблюдали». Среди других требований — дать возможность быстро сообщать о противоправном контенте и ввести строгий контроль перехода на сайты для взрослых, включая проверку возраста. Правила работы для платформ уже вступили в силу.

Теперь медиарегулятор может инициировать расследования и принимать меры против сервисов: от штрафов до блокировки на территории страны. Размер санкций — до 250 тыс. фунтов (24,5 млн рублей) или 5% от «части выручки». В следующем году Ofcom пообещал опубликовать доклад, где будет отражено, предприняли ли платформы необходимые шаги.

Согласно исследованию регулятора, около 30% пользователей столкнулись с контентом, разжигающим ненависть, около 25% — с контентом, показывающим жестокость. Еще 20% сталкивались с проявлениями расизма в соцсетях.

Ранее Китай разработал этические принципы для регулирования искусственного интеллекта — в том числе механизмов рекомендаций и алгоритмов платформ.