«Солдатские матери» перестанут помогать военнослужащим из‑за приказа ФСБ об иноагентах

Правозащитная организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» объявила о приостановке своей деятельности по направлению помощи военнослужащим. Решение связано с опубликованным ФСБ перечнем несекретных сведений, за сбор и распространение которых могут признать иностранным агентом.

Из сообщения на сайте организации следует, что теперь матерям солдат и призывников нужно самим обращаться в правоохранительные органы, но они все еще могут рассчитывать на методическую поддержку. В противном случае «Солдатским матерям Санкт-Петербурга» грозит статус иноагента или уголовное преследование.

«По сути данные списки продолжают тренд на закрытие армии от общества, намеченный в нашей стране еще несколько лет тому назад. Ситуация в Вооруженных силах России не становится лучше, системные проблемы не решаются, а только накапливаются», — говорится в заявлении.

«Часть пунктов в перечне напрямую касается деятельности нашей организации», — утверждают ее участники. Речь идет о сведениях, касающихся «соблюдения законности и морально-психологического климата в войсках».

«Солдатские матери» объяснили, что теперь работа правозащитников, юристов и журналистов становится невозможной, а уровень защищенности призывников понизится: «Мы даже не cможем писать о поданных заявлениях о преступлениях, а также об обстановке в конкретных подразделениях».