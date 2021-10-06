Россия планирует стать углеродно-нейтральной к 2060 году

Минэкономразвития представило обновленную версию стратегии низкоуглеродного развития России. Об этом сообщает «Коммерсант».

Согласно документу, Россия планирует достичь углеродной нейтральности к 2060 году, «а с учетом структурных сдвигов в экономике, возможно, и ранее». Также среди основных целей — сокращение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году.

Стратегия впервые связывает переход России на низкоуглеродную модель с экономическим ростом. «В задачи целевого сценария мы закладываем обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода», — заявил министр экономического развития Максим Решетников. В разработках Минэкономразвития учитывается прогноз, согласно которому экспорт нефти и газа будет падать на 2% с 2030 года.

Стимулировать уход от вредных выбросов призвано ценообразование на товары, которое зависит от уровня загрязнения при производстве, а также развитие зеленого финансирования, сертификаты о происхождении энергии и публичная экологическая отчетность.

Такой вариант развития назван интенсивным и выбран министерством в качестве целевого. Второй вариант, инерционный, предполагает достижение гораздо более низких показателей, исключает достижение углеродной нейтральности к 2060 году и местами противоречит распоряжениям президента.

Это третья версия стратегии по декарбонизации, разработанная в России на уровне государства. Она, отмечает «Коммерсант», самая амбициозная из всех представленных ранее. Эксперты, опрошенные изданием, отнеслись к ней позитивно. Некоторые, однако, назвали ряд показателей труднодостижимыми. Они сходятся во мнении, что набор целей необходимо превратить в расчеты и конкретный план действий. Глава комитета РСПП по климатической политике и углеродному регулированию Андрей Мельниченко заявил, что эта работа займет несколько ближайших месяцев.

Ранее в этом году Евросоюз опубликовал план действий по борьбе с изменением климата. В нем также есть меры, связанные с декарбонизацией.